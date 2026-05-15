Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Auspfeifen von Merz beim DGB-Kongress
Für Sie zusammengefasst
- Merz tritt unsensibel öffentlich auf und gerät in Nöte
- Er könnte mit anderen Worten besser Gehör finden
- Respektlosigkeit gegen den Kanzler verschärft Konflikte
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Auspfeifen von Merz beim DGB-Kongress:
"Friedrich Merz bringt sich immer wieder in Nöte, indem er unsensibel auftritt, wo er doch dasselbe mit anderen Worten sagen könnte und damit bei seinem Publikum besser Gehör finden würde. Aber dem Auftreten des Kanzlers im Gegenzug mit gesteigerten Respektlosigkeiten zu begegnen, das führt erst recht zu einer Spirale der Ausweglosigkeit."/yyzz/DP/nas
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