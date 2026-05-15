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    Commerzbank-Chefin

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    Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank plant Abbau von rund 3.000 Stellen
    • Großer Teil der Kürzungen betrifft KI-Bereiche
    • Externe Callcenter und IT-Externe werden reduziert
    Commerzbank-Chefin - Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der Unicredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Auf Künstliche Intelligenz (KI) entfalle dabei ein "sehr großer Teil", sagte die Managerin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "KI ist sehr kraftvoll in verschiedenen Bereichen." Die Auswirkungen seien größer als man vor gut einem Jahr angenommen habe.

    Beim Jobabbau will sie die eigene Belegschaft so weit wie möglich schonen. "Wir gehen zum Beispiel an die Kapazitäten bei externen Call-Centern ran", sagte Orlopp. "Das Gleiche gilt für das IT-Umfeld, wo wir noch viele Externe einsetzen."

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    Mit dem Stellenabbau und ambitionierten Gewinn- und Renditezielen bis 2030 stemmt sich die Commerzbank gegen eine Übernahme. So versucht der Dax -Konzern seine Aktionäre zu überzeugen, ihre Anteile nicht an die italienische Großbank zu verkaufen.

    Betriebsbedingte Kündigungen will die Commerzbank vermeiden. "So, wie unsere Demografie in der Bank ist, werden wir diesen Prozess maximal sozialverträglich gestalten", bekräftigte Orlopp.

    Übernahme-Poker spitzt sich zu

    Die Unicredit, die bereits knapp 30 Prozent an der Commerzbank kontrolliert, hatte Anfang Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Anteile vorgelegt. Die Großbank mit Sitz in Mailand bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. So will die Unicredit bis zum 16. Juni weitere Aktien einsammeln, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, was deutlich teurer wäre. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden.

    Die Unicredit ist in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv und sieht Potenzial für Milliarden-Einsparungen. Bei der Commerzbank wird das Vorgehen der Unicredit als feindlich bewertet. Dabei erhält das Institut Unterstützung vom Bund, der gut zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile hält.

    "Was wir nicht gebrauchen können, ist eine Destabilisierung unserer Organisation", betonte Orlopp. Die Unicredit war die Commerzbank unter anderem in einer Social-Media-Kampagne scharf angegangen und wurde dafür von der Finanzaufsicht Bafin gerügt. "Wir achten darauf, dass wir die Organisation stabil halten, trotz dieser unangemessenen Angriffe", sagte Orlopp.

    Äußerungen von EZB-Vize stoßen auf Kritik

    Kritik äußerte Orlopp an Äußerungen aus der Europäischen Zentralbank (EZB), die als Bankenaufsicht den Einstieg der Unicredit prüft. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte kürzlich die Bundesregierung für ihren Widerstand gegen eine Commerzbank-Übernahme kritisiert. Das widerspreche dem Geist des europäischen Binnenmarktes und untergrabe die Bemühungen, vertiefte Kapitalmärkte in Europa zu schaffen, sagte de Guindos.

    Diese Äußerungen hätten die Commerzbank "schon überrascht", sagte Orlopp. Es mute "seltsam an, dass es von einzelnen Vertretern eine anscheinend offene Unterstützung für einen Angang gibt, der eine Destabilisierung zum Ziel hat". Die Bundesregierung habe die Punkte klargemacht, die am Vorgehen der Unicredit schwierig seien. "Und als Aktionär hat sie dazu auch jedes Recht", betonte die Commerzbank-Chefin.

    "Haben uns nie Gesprächen verweigert"

    Eine begründete Stellungnahme zum Angebot der Unicredit, das einen Abschlag auf den jüngsten Aktienkurs der Commerzbank vorsieht, will die Commerzbank Anfang nächster Woche vorlegen. "Das Übernahmeangebot der Unicredit ist de facto eine Schrumpfungs-Strategie für unser Geschäftsmodell", kritisierte Orlopp. Die Commerzbank habe sich nie Gesprächen verweigert. Weitere Gespräche seien allerdings nur dann sinnvoll, "wenn die Unicredit ein Zeichen gibt, dass sie bereit sind, über die Höhe des Angebots an unsere Aktionäre nachzudenken und über das Geschäftsmodell", sagte Orlopp./als/ben/am/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 24.314 auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,87 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,28 %/+18,87 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Commerzbank-Aktie im Kontext des UniCredit-Tauschangebots: Viele sehen das Angebot als unterbewertet und nennen eine Mindestakzeptanz von rund 42–45 €. Es wird diskutiert, 50% bei ~40 € zu verkaufen und den Rest wegen Short‑Squeeze‑Spekulationen zu halten. Erwähnt werden hohe Gewinnspannen bei Kaufkursen um 6,50 € und Fragen, wann die 40 €-Marke technisch durchbrochen wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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