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    China fordert dauerhafte Waffenruhe in Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Peking fordert dauerhafte Waffenruhe und Öffnung
    • Trump sagte Xi habe Hilfe angeboten China schwieg
    • China größter Abnehmer iranischen Öls gestoppt
    China fordert dauerhafte Waffenruhe in Iran-Krieg
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Nach US-Präsident Donald Trumps Äußerung über ein angebliches chinesisches Hilfsangebot im Iran-Krieg hat Peking seine Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe erneuert. Die Schifffahrtswege sollten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, erklärte das Außenministerium in Peking mit Blick auf die Straße von Hormus. Es brauche eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe, um die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Golfregion voranzutreiben, so die Behörde weiter.

    Dieser Krieg, der niemals hätte passieren dürfen, müsse nicht weitergehen, erklärte das Ministerium. Bald eine Lösung zu finden, nütze den USA und dem Iran sowie anderen Regionen und der gesamten Welt, hieß es weiter.

    Trump hatte in einem Interview des Senders Fox News zuvor angedeutet, Chinas Staatschef Xi Jinping habe Hilfe im Iran-Krieg angeboten. "Er würde es begrüßen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: "Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun"", sagte der Republikaner. Chinas Außenamt ging in seinem Statement nicht explizit darauf ein.

    China war zuletzt trotz US-Sanktionen der größte Abnehmer iranischen Öls. Die Lieferungen sind allerdings aufgrund der Blockade der Straße von Hormus seit Kriegsbeginn zum Erliegen gekommen./jon/DP/mis





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