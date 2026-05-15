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    Xi empfängt Trump in abgeschotteter Regierungsanlage

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump in Zhongnanhai empfangen und mit Xi begrüßt
    • Gemeinsames Gespräch bei Tee und Arbeitsmittagessen
    • Zhongnanhai seltene Gastgeberstätte für Staatsgäste
    Xi empfängt Trump in abgeschotteter Regierungsanlage
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - Am letzten Tag seines Peking-Aufenthalts ist US-Präsident Donald Trump als Gast in der abgeschotteten Anlage für Chinas Regierungsmitlieder empfangen worden. Wie Fotos zeigten, schüttelten sich Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im Garten der unter dem Namen Zhongnanhai bekannten Wohn- und Büroanlage im Herzen der Stadt die Hand.

    Die Agenda sah ein Gespräch der beiden mit dazu gereichtem Tee vor und anschließend ein Arbeitsmittagessen. Trump will am Nachmittag (Ortszeit) wieder in Richtung USA aufbrechen.

    Besuche von Staatsgästen in Zhongnanhai, einem früheren kaiserlichen Garten neben der berühmten Verbotenen Stadt, sind eher selten. Der damalige US-Präsident Barack Obama lief 2014 mit Xi durch das Machtzentrum der Kommunistischen Partei. Zu den Gästen der jüngeren Geschichte gehören der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko im vergangenen Jahr und Russlands Präsident Wladimir Putin 2024./jon/DP/mis





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