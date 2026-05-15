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    Zahl der Toten nach Angriff auf Kiew steigt auf mehr als 20

    Für Sie zusammengefasst
    • Kiew: Todesopfer nach Angriffswelle auf 21 gestiegen
    • 17 Menschen in Trümmern eines Wohnblocks vermisst
    • Hunderte Drohnen Raketen und Marschflugkörper trafen
    Zahl der Toten nach Angriff auf Kiew steigt auf mehr als 20
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichteten. Dutzende Verletzte müssten behandelt werden.

    Am Donnerstagabend hatten die Behörden in Kiew noch von 16 Toten gesprochen. Russland hatte die Millionenmetropole und andere Städte in der Nacht mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern attackiert - ein selbst nach mehr als vier Jahren Krieg außergewöhnlich heftiger Angriff.

    Nach ukrainischen Behördenangaben wurden landesweit Dutzende Wohnhäuser beschädigt. Auch das Umland von Kiew sowie die Gebiete Charkiw und Odessa wurden schwer getroffen. Schon am Mittwoch hatte Russland mit mehr als 800 Drohnen eine der heftigsten und am längsten anhaltenden Attacken auf die Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar 2022 ausgeführt./mk/DP/zb





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