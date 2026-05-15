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    freenet 2026: Rekordwachstum bei Umsatz & Cashflow

    freenet startet dynamisch ins Jahr 2026: kräftiger Umsatzschub, wachsender Free Cashflow, starkes IPTV-Geschäft – trotz Gegenwind im Mobilfunk bleibt die Prognose stabil.

    freenet 2026: Rekordwachstum bei Umsatz & Cashflow
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
    • freenet startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzanstieg von 26,1 % auf 761,9 Mio. EUR
    • Das adj. EBITDA liegt bei 122,0 Mio. EUR, was einen leichten Rückgang von 3,6 % bedeutet, während der adj. Free Cashflow um 10,4 % auf 85,7 Mio. EUR gestiegen ist
    • Im Mobilfunksegment wurden 29.000 Postpaid-Kunden hinzugewonnen, insgesamt sind nun 8,27 Mio. Postpaid-Kunden vorhanden, mit einem Fokus auf Margenqualität
    • Das IPTV-Geschäft verzeichnet ein starkes Wachstum mit 42.000 neuen Abonnenten und einem Anstieg des adj. EBITDA um 49,0 % auf 9,0 Mio. EUR
    • Die Integration von mobilezone Deutschland führte zu einem Umsatzwachstum im Mobilfunksegment auf 658,8 Mio. EUR (+30,4 %), trotz leicht sinkendem Postpaid-ARPU auf 16,6 EUR
    • Das Management bestätigt die Guidance für 2026 und sieht sich gut aufgestellt, um die Ergebnisbelastungen im Mobilfunk zu managen und das Wachstum im IPTV-Bereich fortzusetzen

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2026, bei freenet ist am 15.05.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.792,19PKT (+0,81 %).


    freenet

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    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ
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