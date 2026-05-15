JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,60 auf 23,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob am Donnerstag ihre Gewinnerwartungen für die spanische Bank infolge deren jüngster Quartalszahlen etwas an. Bei der Bewertung der Aktie spielen aber auch noch andere Faktoren eine Rolle./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 18,74EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.