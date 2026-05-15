JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Dass die Aktie zuletzt trotz guter Eckdaten zum ersten Quartal kaum noch vom Fleck gekommen sei, dürfte an Bedenken von Investoren liegen, wie viel zusätzlichen Auftrieb die Unternehmensgewinne in diesem Jahr noch haben, schrieb Angelina Glazova am Donnerstag. So sei der Gewinnausblick des Kalidüngerkonzerns für 2026 weniger stark gestiegen als es der überraschend gute Jahresstart eigentlich impliziert hätte./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 15,29EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

