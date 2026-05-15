Zefiro Methane Corp. meldet Quartalsergebnisse und einen Rekordumsatz von 33 Mio. USD in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2026

- Im Vergleich zum dritten Geschäftsquartal des Vorjahres konnte Zefiro seinen Bruttogewinn um mehr als 1,5 Mio. USD (+153 %) steigern.

- Im dritten Geschäftsquartal 2026 konnte Zefiro zum dritten Mal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA verzeichnen, das sich seit Jahresbeginn auf insgesamt ca. 4,25 Mio. USD beläuft.

- Darüber hinaus konnte Zefiro seinen Umsatz um mehr als 4 Mio. USD (+58 %) steigern.

- Diese Ergebnisse wurden erzielt, während die Betriebsausgaben von Zefiro zudem um mehr als 14 % reduziert und das negative bereinigte Ergebnis des dritten Geschäftsquartals des Vorjahres nahezu vollständig ausgeglichen werden konnte.

- Durch wichtige Betriebsstrategien konnte Zefiro sich gegenüber den Auswirkungen der winterlichen Witterungsbedingungen in den Monaten Januar bis März behaupten, indem es neben den Bohrlochverschlussarbeiten in der südlichen Region auch Methanüberwachungen in West Virginia durchführte.

BRADFORD, PENNSYLVANIA – 14. MAI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) gab heute die konsolidierten Finanzergebnisse des Geschäftsquartals zum 31. März 2026 (das „dritte Geschäftsquartal 2026“) bekannt.

Zefiro hat eine Aufzeichnung seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Geschäftsquartals 2026 veröffentlicht, bei der das Managementteam des Unternehmens diese Ergebnisse erörtert. Diese Aufzeichnung steht im YouTube-Kanal von Zefiro zur Verfügung und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://youtu.be/SxC49geoWao

Bitte beachten Sie: Falls oben kein Link zur Aufzeichnung der Telefonkonferenz angezeigt wird, finden Sie diesen in der Fassung der Pressemitteilung auf der Website von Zefiro oder auf SEDAR+.

Highlights der Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals 2026 von Zefiro[1] (alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen):

- Quartalsumsatz von rund 11,0 Millionen $, was einem Wachstum von über 58 % gegenüber einem Umsatz von etwa 6,95 Millionen $ im Vorjahreszeitraum entspricht;

- Bereinigtes EBITDA von rund 445.000 $, was eine solide Profitabilität bei anhaltendem Umsatzwachstum und konsequenter Kostendisziplin belegt;

- Im Quartal fielen einmalige Aufwendungen in Höhe von ca. 652.000 $ im Zusammenhang mit dem auf das frühere Management zurückzuführenden Proxy-Streit an; und

- Die Gesamtverschuldung konnte um ca. 33 % von 12,3 Millionen $ auf 8,2 Millionen $ reduziert werden.

Die aktuelle Entwicklung des Unternehmens unterscheidet sich beträchtlich von der Situation im Vergleichszeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres, was auf die kombinierten Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 von Zefiro zurückzuführen ist:

- Der Umsatz stieg um rund 36 % auf 33,2 Millionen $;

- Der Bruttogewinn hat sich mehr als verdoppelt und stieg auf rund 10,7 Millionen $; und

- Es wurde ein bereinigtes EBITDA von rund 4,25 Millionen $ erwirtschaftet.

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagt dazu: „Die Leistungen, die wir bei Zefiro in den letzten neun Monaten erbracht haben, von der Stärkung unseres finanziellen Fundaments bis hin zum Ausbau unserer Betriebskapazitäten durch unsere jüngste Übernahme, sind Ausdruck der Ausrichtung und Umsetzung der gesamten Zefiro-Organisation. Wir sind überzeugt, dass dies erst der Anfang ist, und gehen davon aus, dass sich das Wachstum weiter beschleunigen wird, wenn wir die neu erworbenen Anlagen in unseren Betrieb integrieren, unseren Kundenstamm im Unternehmensbereich ausbauen und weiterhin zusätzliche öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten erschließen.“

Jüngste geschäftliche Highlights:

- Am 6. Mai 2026 schloss Zefiro den Erwerb der Ausrüstungsflotte von Viking Well Service im Wert von 4,3 Millionen USD ab und erweiterte damit seine Betriebspräsenz auf insgesamt 13 Bundesstaaten, in denen das Unternehmen derzeit oder in jüngster Zeit tätig ist (Pressemitteilung). Das Management geht davon aus, dass die durch diesen Erwerb hinzugewonnene Kapazität den Jahresumsatz um etwa 10,0 Millionen USD steigern und gleichzeitig den Kundenstamm des Unternehmens erweitern wird.

- Im April 2026 schloss Zefiro eine Privatplatzierung in Höhe von 4,5 Millionen CAD mit zwei europäischen strategischen Investoren ab (Pressemitteilung). Dies war die erste Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens seit seinem Börsengang im April 2024. Der Nettoerlös soll Übernahmen mit Wertsteigerungspotenzial sowie das weitere organische Wachstum von Zefiros Tochtergesellschaft Plants & Goodwin („P&G“) unterstützen.

- Im Januar 2026 tilgte Zefiro durch Darlehensrückzahlungsvereinbarungen mit drei Gläubigern unbeglichene besicherte Verbindlichkeiten in Höhe von 1,79 Millionen USD (Pressemitteilung). Im Rahmen der Transaktion konnte zudem durch die Ausübung von Warrants Barmittel in Höhe von ungefähr 450.000 USD eingenommen werden.

- Im dritten Geschäftsquartal 2026 schloss P&G sein erstes Projekt im Bundesstaat Louisiana ab. Bei diesem Projekt handelte es sich um einen Auftrag im Bereich Energieinfrastruktur im Wert von über 5,0 Millionen USD, der drei Wochen vor dem geplanten Termin fertiggestellt wurde (Pressemitteilung). Mit dem Erhalt der Auftragnehmerlizenz (Contractor License) in Louisiana ist P&G gut aufgestellt, um weitere Geschäftsmöglichkeiten in der gesamten Golfküstenregion zu verfolgen.

- P&G ist derzeit bei Wood 12F in Ohio tätig, dem zweitgrößten Sanierungsprojekt für stillgelegte Bohrlöcher in der Unternehmensgeschichte. Wood 12F hat einen Wert von rund 4,5 Millionen USD und umfasst 37 Bohrlöcher (Pressemitteilung). Bis zum Ende des dritten Geschäftsquartals 2026 waren bei Wood 12F 13 Bohrlöcher fertiggestellt worden. Darüber hinaus erhielt P&G den Zuschlag für das Projekt Richland 5 in Ohio im Wert von rund 800.000 USD (Pressemitteilung).

- Zefiro hat alle Messungen zur Methanquantifizierung vor dem Verschluss im Rahmen seines MERP-Vertrags in West Virginia abgeschlossen und damit einen Umsatz von rund 850.000 USD aus 849 Bohrlöchern erzielt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Rahmen desselben Vertrags weitere Einnahmen in Höhe von rund 450.000 USD aus Messungen nach dem Verschluss erzielen wird (Pressemitteilung).

Ausblick:

Zefiro dürfte im vierten Geschäftsquartal 2026 weiterhin sehr aktiv sein, womit das Unternehmen in der Lage sein sollte, mit einem erwarteten Jahresumsatz von mehr als 40,0 Millionen USD das stärkste Geschäftsjahr seiner Geschichte zu erzielen. Das Management verzeichnet weiterhin starke Wachstumsimpulse für seine Betriebstätigkeit in bestehenden sowie neu erschlossenen Märkten.

Das Augenmerk des Unternehmens liegt nach wie vor auf der Integration und dem Einsatz der im Rahmen der Viking-Transaktion erworbenen Ausrüstung und baut gleichzeitig seinen Kundenstamm im öffentlichen Sektor in mehreren Jurisdiktionen weiter aus. Der Erwerb wird die Betriebskapazität stärken und zusätzliche langfristige Vertragsmöglichkeiten unterstützen.

Zefiro rechnet damit, dass im weiteren Verlauf des Jahres 2026 weitere Förderprogramme des Bundes und der Bundesstaaten zur Sanierung stillgelegter Bohrlöcher aufgelegt werden. Das Unternehmen ist weiterhin gut aufgestellt, um diese Chancen zu verfolgen, da Regierungen Umweltsanierungsinitiativen weiterhin Priorität einräumen.

Der Bestand des Unternehmens an laufenden und potenziellen Projekten für das aktuelle Geschäftsquartal und bis in die Sommermonate hinein zählt nach wie vor zu den robustesten in seiner Geschichte. Das Management beteiligt sich weiterhin rege an Ausschreibungen und verzeichnet eine steigende Kundennachfrage sowie wachsende Chancen in allen Kernbetriebsregionen.

Finanzielle Highlights des dritten Geschäftsquartals (in USD)

Für die drei Monate zum 31. März 2026 31. März 2025 Umsatz 11.006.543 $ 6.947.691 $ Bruttogewinn 2.563.419 $ 1.011.445 $ Betriebsausgaben, gesamt (3.761.274 $) (4.377.816 $) Nettoergebnis (-verlust) und Gesamtergebnis (-verlust) für den Berichtszeitraum (997.619 $) ($3.488.208 $) Unverwässerter und verwässerter Verlust je Aktie für den Berichtszeitraum (0,01 $) (0,05 $) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 85.963.947 73.924.956 Nettoergebnis (-verlust) für den Berichtszeitraum (1.003.394 $ ) (3.462.056 $) Plus: Amortisation 802.492 944.898 Aktienbasierte Vergütung 188.120 501.629 Instandhaltungsinvestitionen (49.281) (33.569) Bereinigtes Nettoergebnis[2] (62.063 $) (2.049.098 $) Stand zum 31. März 2026 30. Juni 2025 Barmittel 274.032 $ 52.603 $ Umlaufvermögen 6.643.489 $ 4.649.923 $ Aktiva, gesamt 21.089.217 $ 20.616.747 $ Verbindlichkeiten, gesamt 17.046.046 $ 19.832.463 $ Eigenkapital, gesamt 4.043.171 $ 784.284 $

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der „Orphan Well“-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, einschließlich der Wertpapiervorschriften und -gesetze der USA und Kanadas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich derjenigen von Zefiro Methane Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie „antizipieren“, „Ausblick“, „anstreben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“, „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „fortsetzen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziele“, „Vorgaben“, „Vision“, „Strategie“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen davon. Diese Aussagen können sich unter anderem auf die operative Prognose des Unternehmens, Expansionspläne, die zukünftige Ausrichtung, strategische Initiativen, Geschäftspläne, das regulatorische Umfeld, Wachstumsaussichten, die Pipeline, die finanzielle Performance, den Zeitplan und Umfang von Projekten, zukünftige Marktbedingungen, Finanzierungs- und Kapitalbedarf, Partnerschaften oder andere geschäftliche Entwicklungen beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden.

Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt „Financial Risks“ im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr sowie unter „Risk Factors“ im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) Aussagen über die zukünftige Performance von Zefiro und seinen Tochtergesellschaften sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift „Risk Factors“ aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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[1] Den vollständigen Zwischenabschluss mit diesen Finanzergebnissen finden Sie unter dem SEDAR+-Profil von Zefiro unter www.sedarplus.ca/. Alle Beträge sind in US-Dollar/USD ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

[2] Siehe nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 0,458EUR auf Frankfurt (14. Mai 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.