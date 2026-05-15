Freenet steigert Umsatz zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt
- Umsatz steigt auf 761,9 Mio Euro durch Mobilezone
- Bereinigtes Ebitda sinkt um 3,6 Prozent auf 122 Mio
- Jahresüberschuss sinkt auf 47,6 Mio nach 57,9 Mio
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.
Der Umsatz stieg um etwas mehr als ein Viertel auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.
Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 31.751 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,93 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,00 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+30,43 % bedeutet.
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Die gute Aktie wird heute mit einem Rekorddividendenabschlag gehandelt.
Was ist das denn hier für ein Kindergarten geworden...?!? Wenn Ihr Euch nicht leiden könnt, trefft Euch meinetwegen im Morgengrauen auf ner Waldlichtung, aber verschont uns hier mit solchem mentalen Durchfall... hier geht es um FREENET!