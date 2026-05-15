Freenet steigert Umsatz zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt

Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum./err/stk

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 31.751 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,93 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,00 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+30,43 % bedeutet.