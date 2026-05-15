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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax am Freitag zunächst deutlich unter Druck erwartet
    • US-Märkte mit Techgewinnen durch KI und starke Firmen
    • Asiatische Märkte mit Verlusten und höheren Ölpreisen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 24.173 Punkte. Damit würde er wieder unter seine 100-Tage-Durchschnittslinie rutschen in Richtung der 200-Tage-Linie. Beide charttechnischen Trendbarometer verlaufen seitwärts. Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt.

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    USA: - GEWINNE - Dank der KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China im Zuges des Gipfels gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die starke Vorlage aus den USA wurde überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Iran-Krieges weiter an. In Tokio büßte der japanische Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,9 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle trat.

    ^
    DAX 24.456,26 1,32%
    XDAX 24.342,76 0,54%
    EuroSTOXX 50 5.934,96 1,26%
    Stoxx50 5.125,52 0,85%

    DJIA 50.063,46 0,75%
    S&P 500 7.501,24 0,77%
    NASDAQ 100 29.580,30 0,73%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

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    Bund-Future 124,71 -0,26%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1647 -0,20%
    USD/Yen 158,52 0,10%
    Euro/Yen 184,62 -0,10%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 80.733 -0,42%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 106,95 1,23 USD WTI 102,50 1,33 USD°

    /jha/

    DAX

    +0,45 %
    -2,94 %
    +1,47 %
    -2,81 %
    +2,79 %
    +52,10 %
    +59,12 %
    +142,39 %
    +212,65 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,41 % und einem Kurs von 115,5 auf Nasdaq (15. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +24,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +40,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 389,54 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 132,00US-Dollar was eine Bandbreite von -36,81 %/+14,26 % bedeutet.




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