JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. RWE und SSE bleiben die Favoriten des Analysten Javier Garrido im europäischen Versorgersektor. Beide stehen auch auf der "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen der Investmentbank. Garrido rechnet mit weiter steigenden Strompreisen, wie er am Donnerstag schrieb. Bei RWE und SSE sieht er prozentual zweistellige Gewinndynamik./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 55,85EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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