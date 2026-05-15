JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. RWE und SSE bleiben die Favoriten des Analysten Javier Garrido im europäischen Versorgersektor. Beide stehen auch auf der "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen der Investmentbank. Garrido rechnet mit weiter steigenden Strompreisen, wie er am Donnerstag schrieb. Bei RWE und SSE sieht er prozentual zweistellige Gewinndynamik./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 55,85EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,59 € , was eine Steigerung von +4,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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