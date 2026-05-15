JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 1.342EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1398,92 € , was eine Steigerung von +2,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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