JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 1.342EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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