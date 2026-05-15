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    MAX Automation: Umsatz- und Ergebnisplus im Q1 2026

    Starkes Wachstum, solide Finanzbasis und strategische Weichenstellungen: Der Konzern steigert Auftragseingang, Umsatz und EBITDA und bestätigt seine ambitionierte Prognose bis 2026.

    MAX Automation: Umsatz- und Ergebnisplus im Q1 2026
    • Auftragseingang steigt um 12,9 % auf 86,9 Mio. Euro; ELWEMA und bdtronic treiben die Entwicklung, Auftragsbestand leicht erhöht auf 159,3 Mio. Euro
    • Umsatz wächst um 18,9 % auf 82,6 Mio. Euro; EBITDA verbessert sich deutlich auf 3,3 Mio. Euro (EBITDA‑Marge 4,0 %)
    • Operativer Cashflow positiv bei 0,7 Mio. Euro (Rückgang ggü. Vorjahr wegen Working‑Capital‑Aufbau); Working Capital 77,7 Mio., Finanzmittelbestand 13,5 Mio., Nettoverschuldung 34,4 Mio. (inkl. Leasing)
    • Prognose 2026 bestätigt: Umsatz zwischen 320 und 370 Mio. Euro sowie EBITDA zwischen 12 und 18 Mio. Euro bei unveränderten Rahmenbedingungen
    • Konsortialkredit verlängert – Endfälligkeit nun 19. März 2029
    • Wechsel vom Prime Standard in den General Standard und personelle Änderung: Oliver Jaster zum CEO (1. April 2026), Dr. Ralf Guckert ausgeschieden und übernimmt Vecoplan-Vorstandsvorsitz

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei MAX Automation ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im Plus.


    MAX Automation

    +1,28 %
    -1,27 %
    -5,58 %
    -5,01 %
    -23,73 %
    -31,03 %
    +7,46 %
    -30,47 %
    +70,26 %
    ISIN:DE000A2DA588WKN:A2DA58
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