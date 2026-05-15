Megastarke Zahlen: Für diese Aktie bleibt die Software-Apokalypse aus!

Die Furcht vor einer Disruption seines Geschäftsmodells hat auch die Anteile von Figma schwer getroffen. Gegenüber dem Jahresanfang haben die Papiere zeitweise mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren – noch einmal deutlich mehr als der größere Mitbewerber Adobe , dessen Aktie seither rund ein Drittel eingebüßt hat und gemeinsam mit anderen Software-Titeln wie Microsoft und ServiceNow seit Wochen und Monaten auf anhaltender Talfahrt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zumindest für Figma könnte diese jetzt enden, denn das Unternehmen hat am Donnerstagabend sehr starke Quartalszahlen vorgelegt und seinen Ausblick für das weitere Geschäftsjahr sogar angehoben. Ähnlich wie schon am Montag Monday.com positioniert sich das Unternehmen damit nicht als KI-Verlierer, sondern als Profiteuer des Booms.

Hohes Wachstum dank großer Kunden und verstärkter KI-Nutzung

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 46,1 Prozent auf 333,44 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Schätzungen der Analysten und Analystinnen um 17,4 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Für das Wachstum war eine hohe Beibehaltungsquote von 139 Prozent sowie ein starker Anstieg zahlender User verantwortlich, die um 54 Prozent auf über 690.000 geklettert sind. Dabei konnte das Unternehmen sowohl unter kleineren als auch unter großen Kunden punkten.

Die Anzahl von Kunden mit jährlich wiederkehrenden Erlösen (ARR) von mindestens 10.000 US-Dollar kletterte um 37 Prozent auf 15.218, diejenigen von Kunden mit einem ARR von über 100.000 US-Dollar kletterte sogar um 48 Prozent auf 1.525.

Ein weiterer Wachstumstreiber: Die KI-Features der Design-Software. Die Anzahl verwendeter KI-Token ist stark angestiegen. Figma berichtete, dass 75 Prozent aller Organisationen und Unternehmenskunden, welche ihr Limit erreicht hatten, auch im April KI-Token benutzt hätten.

Ausblick wird angehoben, Unternehmen wird profitabler

Auch der Ausblick sowohl auf das kommende Quartal wie auch auf das Gesamtjahr fiel stark aus. Für Q2 erwartet das Management Erlöse in Höhe von 348 bis 350 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 40 Prozent entsprechen würde und die Schätzungen von 329,5 Millionen US-Dollar weit hinter sich gelassen hat.

Für das Gesamtjahr rechnet Figma mit einem Konzernumsatz von 1,422 bis 1,428 Milliarden US-Dollar. Der erwartete Anstieg von 35 Prozent deutet auf eine nachlassende, aber anhaltend hohe Wachstumsdynamik hin. Am Markt wurden bislang 1,37 Milliarden US-Dollar erwartet. Erwirtschaftet werden soll ein operativer Ertrag (Non-GAAP) von 125 bis 135 Millionen US-Dollar.

Anlegerinnen und Anleger feiern, zweistellige Kursgewinne

In der US-Nachbörse musste Figma nicht lange auf den Beifall der Anlegerinnen und Anleger warten. Die Aktie verteuerte sich aus dem Stand um fast 20 Prozent, kühlte sich anschließend jedoch etwas ab und beendete den erweiterten Handel nach 17,3 Millionen umgesetzten Stücken mit einem Plus von 11,7 Prozent zu einem Kurs von 22,60 US-Dollar.

Können diese Kursgewinne vor dem Wochenende verteidigt werden, würde das zu einem Sprung über die 50-Tage-Linie und damit einem ersten prozyklischen Kaufsignal führen. In diesem Fall könnte sich mit Blick auf den Chart aus einer umgekehrten SKS-Formation eine Trendwende und damit eine dauerhafte Erholung ergeben.

Fazit: Erstes Kaufsignal – auch mit Chancen für Adobe

Ein Schnäppchen ist Figma selbst auf diesem Kursniveau jedoch nicht. Für 2026 steht ein KGVe von 81,4 zu Buche, das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) liegt mit rund 4,1 deutlich über dem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Auch bei anderen Kennziffern schneidet Figma insbesondere im Direktvergleich mit Adobe schlecht ab, das limitiert das Aufwärtspotenzial.

Preissensitive Anlegerinnen und Anleger sollten daher lieber bei Adobe zuschlagen, das aktuell mit einem KGVe 2026 von 10 und einem PEG von 0,78 gehandelt wird. Die starken Zahlen von Figma dürften das Sentiment auch gegenüber der Aktie von Adobe stärken – um leistungsfähige Spezialsoftware mit einer hohen Verankerung unter Usern führt auch im KI-Zeitalter kein Weg vorbei.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion