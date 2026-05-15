Nagarro Q1 2026: 6,5 % Umsatzwachstum – Erfolgreicher Start ins Jahr

Umsatz Q1 2026: 248,1 Mio. €, +0,5 % gegenüber Vorjahr (nominal) und +6,5 % in konstanter Währung; Q/Q +0,9 % (nominal, +1,2 % CC).

Profitabilität: Gross Profit 77,4 Mio. €, Gross Margin 31,2 % (vs. 30,6 %); bereinigtes EBITDA 31,2 Mio. € (Marge 12,6 %, +3,3 % YoY); EBITDA 38,8 Mio. € (+17,4 %); EBIT 30,0 Mio. € (+24,6 %); Periodenergebnis 19,2 Mio. € (+70,7 %).

Einmaleffekt: Anstieg des EBITDA hauptsächlich durch Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,1 Mio. € (dieser Betrag wurde beim bereinigten EBITDA bereinigt).

Liquidität und Working Capital: Operativer Cashflow -0,3 Mio. € (vs. 37,5 Mio. € Vorjahr) wegen Working-Capital-Anstieg um 32,4 Mio. €; Forderungslaufzeit stieg auf 86 Tage; Zahlungsmittel 112,6 Mio. €, Finanzverbindlichkeiten 310,9 Mio. €.

Personal und Kunden: Netto 540 Neueinstellungen im Q1, Gesamtmitarbeitende 18.543; Anzahl der Kunden mit >1 Mio. € Umsatz in den letzten 12 Monaten sank auf 179 (vs. 186) durch Umwandlung von Implementierungsprojekten in Managed-Services.

Management/Kommunikation: CEO Manas Human: Wachstum im Q1 im Rahmen der Erwartungen, Fokus auf Ausbau der KI‑Transformations- und Beratungskompetenz; Earnings Call zur Q1‑Berichtserläuterung am 15. Mai 2026.

Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Nagarro ist am 15.05.2026.

Der Kurs von Nagarro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,42EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,09 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,85EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.535,14PKT (+1,59 %).





