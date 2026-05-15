🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro Q1 2026: 6,5 % Umsatzwachstum – Erfolgreicher Start ins Jahr

    Stabiles Umsatzwachstum, deutlich verbesserte Profitabilität und hoher Einstellungsbedarf prägen das Q1 2026 – trotz Gegenwind beim Cashflow und veränderter Kundenstruktur.

    Nagarro Q1 2026: 6,5 % Umsatzwachstum – Erfolgreicher Start ins Jahr
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz Q1 2026: 248,1 Mio. €, +0,5 % gegenüber Vorjahr (nominal) und +6,5 % in konstanter Währung; Q/Q +0,9 % (nominal, +1,2 % CC).
    • Profitabilität: Gross Profit 77,4 Mio. €, Gross Margin 31,2 % (vs. 30,6 %); bereinigtes EBITDA 31,2 Mio. € (Marge 12,6 %, +3,3 % YoY); EBITDA 38,8 Mio. € (+17,4 %); EBIT 30,0 Mio. € (+24,6 %); Periodenergebnis 19,2 Mio. € (+70,7 %).
    • Einmaleffekt: Anstieg des EBITDA hauptsächlich durch Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,1 Mio. € (dieser Betrag wurde beim bereinigten EBITDA bereinigt).
    • Liquidität und Working Capital: Operativer Cashflow -0,3 Mio. € (vs. 37,5 Mio. € Vorjahr) wegen Working-Capital-Anstieg um 32,4 Mio. €; Forderungslaufzeit stieg auf 86 Tage; Zahlungsmittel 112,6 Mio. €, Finanzverbindlichkeiten 310,9 Mio. €.
    • Personal und Kunden: Netto 540 Neueinstellungen im Q1, Gesamtmitarbeitende 18.543; Anzahl der Kunden mit >1 Mio. € Umsatz in den letzten 12 Monaten sank auf 179 (vs. 186) durch Umwandlung von Implementierungsprojekten in Managed-Services.
    • Management/Kommunikation: CEO Manas Human: Wachstum im Q1 im Rahmen der Erwartungen, Fokus auf Ausbau der KI‑Transformations- und Beratungskompetenz; Earnings Call zur Q1‑Berichtserläuterung am 15. Mai 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Nagarro ist am 15.05.2026.

    Der Kurs von Nagarro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,42EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,09 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,85EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.535,14PKT (+1,59 %).


    Nagarro

    +5,54 %
    +5,46 %
    +1,03 %
    -26,23 %
    -34,74 %
    -46,24 %
    -47,06 %
    +128,80 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
    Nagarro direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nagarro Q1 2026: 6,5 % Umsatzwachstum – Erfolgreicher Start ins Jahr Stabiles Umsatzwachstum, deutlich verbesserte Profitabilität und hoher Einstellungsbedarf prägen das Q1 2026 – trotz Gegenwind beim Cashflow und veränderter Kundenstruktur.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     