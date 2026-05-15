Großes Kaufsignal aktiviert!

Auf der Unterseite gelten die Bereiche um 223,61 und darunter 207,25 US-Dollar derzeit als wichtige Unterstützungen. Erst wenn die Aktie wieder in die vorherige Seitwärtsphase zurückfällt, würde sich das charttechnische Bild erneut eintrüben. In diesem Fall könnten auch Rückgänge bis 180,00 US-Dollar möglich werden.

Seit August 2024 bewegte sich die Aktie überwiegend in einer Handelsspanne zwischen 140,00 und 223,61 US-Dollar. Mit dem nun gelungenen Ausbruch über die obere Begrenzung wurde ein neues Kaufsignal ausgelöst. Dadurch steigen die Chancen auf weitere Kursgewinne bis 256,28 US-Dollar und mittelfristig sogar bis 294,79 US-Dollar. Für Anleger könnte sich daraus ein attraktives Umfeld für den Aufbau von Long-Positionen ergeben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 234,49 US-Dollar

Kursziele : 256,28/294,79 US-Dollar

Renditechance via DN1CN1 : 160 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1CN1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,18 - 3,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 197,5548 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 197,5548 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 234,49 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 294,79 US-Dollar Hebel: 6,28 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1FN0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,95 - 3,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 281,8961 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 281,8961 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 234,49 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.