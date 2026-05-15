Alles, was nach Tech riecht, wird gekauft

Dadurch ergeben sich nun kurzfristige Chancen auf weitere Kursanstiege bis 207,08 US-Dollar und darüber hinaus sogar in Richtung 224,00 US-Dollar. Für Anleger könnte das ein interessantes Umfeld für den Aufbau von Kaufpositionen sein.

Über mehrere Tage hinweg kämpfte der Kurs nach der Bildung eines stabilen Bodens im Bereich von 134,60 US-Dollar darum, den 200-Tage-Durchschnitt sowie den bisherigen Abwärtstrend bei 188,00 US-Dollar zu überwinden. Jetzt haben die Käufer für neuen Schwung gesorgt, sodass sich die Aktie deutlich nach oben absetzen konnte und bereits erste wichtige Fortschritte erzielt hat.

Auf der Unterseite bleibt dagegen der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 171,25 US-Dollar eine wichtige Marke. Fällt die Aktie darunter, könnte dies ein Signal für weitere Rückgänge bis 154,45 US-Dollar und im Anschluss bis 134,60 US-Dollar sein. Gleichzeitig würde die Oracle-Aktie damit wieder in den zuvor verlassenen Abwärtstrend zurückfallen – ein deutlich negatives Signal aus Sicht der Marktteilnehmer.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 200,50 US-Dollar

Kursziele : 207,08/224,00 US-Dollar

Renditechance via DN064C : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN064C Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 171,1391 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 171,1391 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 195,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 224,00 US-Dollar Hebel: 7,81 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6SSY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,38 - 2,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 222,9279 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 222,9279 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 195,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,96 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.