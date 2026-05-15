Gold crasht. Was steckt dahinter?

-1,88 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,13 % 1 Monat -4,99 % 3 Monate -9,04 % 1 Jahr +46,15 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.559,39. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.269,56USD. Heute steht er bei 4.559,39USD. Das Investment wäre auf 3.591,32USD gewachsen – eine Steigerung von +259,13 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu Gold. Einige Beiträge sehen Stabilität/Seitwärtsbewegung (Beitrag 1,5/6,11), andere schwache Tendenzen. Fundamentale Impulse: Indiens 15%-Zölle belasten Goldnachfrage; China kauft weiter, was Unterstützung signalisiert. Kurzfristig könnte es je nach Indikator Aufwärts- oder Abwärtsdruck geben. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt.