Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Verkaufsdruck bei Gold: Kurs sinkt deutlich auf 4.559,39 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,13 %
|1 Monat
|-4,99 %
|3 Monate
|-9,04 %
|1 Jahr
|+46,15 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.269,56USD. Heute steht er bei 4.559,39USD. Das Investment wäre auf 3.591,32USD gewachsen – eine Steigerung von +259,13 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu Gold. Einige Beiträge sehen Stabilität/Seitwärtsbewegung (Beitrag 1,5/6,11), andere schwache Tendenzen. Fundamentale Impulse: Indiens 15%-Zölle belasten Goldnachfrage; China kauft weiter, was Unterstützung signalisiert. Kurzfristig könnte es je nach Indikator Aufwärts- oder Abwärtsdruck geben. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|364,05EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,23EUR
|-1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|259,84EUR
|-1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|410,72EUR
|-4,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,68EUR
|-4,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|637,75EUR
|-4,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|376,30EUR
|-1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,36EUR
|-1,10 %
|Long
|1
|0,00
|127,99EUR
|-0,16 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,443EUR
|+0,76 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.