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    IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 auf 248,1 Millionen Euro leicht gestiegen
    • Bereinigt um Währungseffekte Wachstum 6,5 Prozent
    • Bereinigtes Ebitda stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Mio
    IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um acht Millionen Euro auf 19,2 Millionen./err/stk

    Nagarro

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    +105,70 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 18.495 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +5,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 588,23 Mio..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +67,72 %/+130,92 % bedeutet.




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    IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das im SDax …
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