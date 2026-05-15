🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFast Finance24 Holding AktievorwärtsNachrichten zu Fast Finance24 Holding
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beteiligung Fast Finance Pay Corp. setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fort

    Beteiligung Fast Finance Pay Corp. setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fort
    Foto: adobe.stock.com

    Berlin (IRW-Press/15.05.2026) - Berlin, 15. Mai 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut ein deutliches Umsatzwachstum sowie eine signifikante Verbesserung der Ertragslage.

    Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2026:

    Der Umsatz belief sich auf 3,3 Mio. US-Dollar und lag damit 39 % über dem Vorjahreswert von 2,4 Mio. US-Dollar.

    Der Bruttogewinn erreichte 2,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 1,0 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

    Der Nettogewinn betrug 1 Tsd. US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 3,4 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal.

    Parallel zur operativen Entwicklung hat Fast Finance Pay Corp. im ersten Quartal den Ausbau ihres Plattform-Ökosystems weiter vorangetrieben. Im Fokus steht dabei die strategische Weiterentwicklung von OK.secure als digitale Plattform für Kommunikation, Krypto-Management und Finanzanwendungen. Der Ausbau zusätzlicher Funktionen innerhalb von OK.secure soll insbesondere die internationale Nutzung der Plattform sowie die weitere Skalierung des Geschäftsmodells unterstützen.

    Mit dem kürzlich gestarteten Roll-out von OK.pay wurde die Plattform um IBAN-basierte Kontofunktionen innerhalb der Europäischen Wirtschaftszone erweitert. Darüber hinaus erhalten Nutzer Zugang zu Visa-Debitkarten, die weltweit innerhalb des Visa-Netzwerks eingesetzt werden können. Nutzer können dadurch Zahlungs- und Finanzfunktionen direkt innerhalb der Anwendung nutzen. Gleichzeitig erschließt sich Fast Finance Pay Corp. damit einen Markt für digitale Zahlungs- und Kontodienstleistungen mit mehr als 450 Millionen potenziellen Nutzern innerhalb der EWR-Region.

    Darüber hinaus hat Fast Finance Pay Corp. in den vergangenen Monaten intensiv an dem geplanten Uplisting gearbeitet. Der Uplisting-Prozess befindet sich derzeit in der finalen Phase; die hierfür erforderlichen regulatorischen und operativen Vorbereitungen werden gemeinsam mit den beteiligten Beratern und Partnern umgesetzt. Fast Finance Pay Corp. verfügt derzeit über ein Shareholders' Equity von über USD 16 Millionen und erfüllt damit eine wesentliche finanzielle Voraussetzung für das angestrebte US-Börsen-Listing. Die erfolgreiche Einführung von OK.pay noch vor dem geplanten Börsenschritt stärkt zusätzlich die operative Ausgangsbasis des Unternehmens.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beteiligung Fast Finance Pay Corp. setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fort Berlin, 15. Mai 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft verzeichnete im Vergleich zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     