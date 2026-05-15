Beteiligung Fast Finance Pay Corp. setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fort

Berlin (IRW-Press/15.05.2026) - Berlin, 15. Mai 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut ein deutliches Umsatzwachstum sowie eine signifikante Verbesserung der Ertragslage.

Der Umsatz belief sich auf 3,3 Mio. US-Dollar und lag damit 39 % über dem Vorjahreswert von 2,4 Mio. US-Dollar.

Der Bruttogewinn erreichte 2,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 1,0 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Der Nettogewinn betrug 1 Tsd. US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 3,4 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Parallel zur operativen Entwicklung hat Fast Finance Pay Corp. im ersten Quartal den Ausbau ihres Plattform-Ökosystems weiter vorangetrieben. Im Fokus steht dabei die strategische Weiterentwicklung von OK.secure als digitale Plattform für Kommunikation, Krypto-Management und Finanzanwendungen. Der Ausbau zusätzlicher Funktionen innerhalb von OK.secure soll insbesondere die internationale Nutzung der Plattform sowie die weitere Skalierung des Geschäftsmodells unterstützen.

Mit dem kürzlich gestarteten Roll-out von OK.pay wurde die Plattform um IBAN-basierte Kontofunktionen innerhalb der Europäischen Wirtschaftszone erweitert. Darüber hinaus erhalten Nutzer Zugang zu Visa-Debitkarten, die weltweit innerhalb des Visa-Netzwerks eingesetzt werden können. Nutzer können dadurch Zahlungs- und Finanzfunktionen direkt innerhalb der Anwendung nutzen. Gleichzeitig erschließt sich Fast Finance Pay Corp. damit einen Markt für digitale Zahlungs- und Kontodienstleistungen mit mehr als 450 Millionen potenziellen Nutzern innerhalb der EWR-Region.

Darüber hinaus hat Fast Finance Pay Corp. in den vergangenen Monaten intensiv an dem geplanten Uplisting gearbeitet. Der Uplisting-Prozess befindet sich derzeit in der finalen Phase; die hierfür erforderlichen regulatorischen und operativen Vorbereitungen werden gemeinsam mit den beteiligten Beratern und Partnern umgesetzt. Fast Finance Pay Corp. verfügt derzeit über ein Shareholders' Equity von über USD 16 Millionen und erfüllt damit eine wesentliche finanzielle Voraussetzung für das angestrebte US-Börsen-Listing. Die erfolgreiche Einführung von OK.pay noch vor dem geplanten Börsenschritt stärkt zusätzlich die operative Ausgangsbasis des Unternehmens.