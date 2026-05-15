BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft hinsichtlich der Quartalszahlen und der Prognoseanpassungen der Beteiligungen VW und Porsche AG./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 15:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 31,89EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +8,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer