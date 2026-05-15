UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel ging am Mittwoch auf eine Informationsveranstaltung mit Finanzchef Walter Mertl nach den Quartalszahlen ein. Mertl habe sich zur aktuellen Situation in China, zur Exposition von BMW in Sachen Rohstoffinflation, zu den Eckpfeilern der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum bevorstehenden Kapitalmarkttag Ende September geäußert, schrieb der Analyst. Anschließend resümierte er, dass BMW voll auf Kurs zu den Jahreszielen liege. Zudem könnte der Kapitalmarkttag ein positiver Katalysator werden mit Blick auf den Weg hin zu einer operativen Ergebnismarge von 8 bis 10 Prozent im Kernsegment Automobile./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 76,22EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,00 € , was eine Steigerung von +15,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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