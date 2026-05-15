🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwächer - Hohe Ölpreise, keine Iran-Fortschritte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vorbörslich schwächer, rückt zur 200-Tage-Linie
    • S&P 500 über 7.500, Nasdaq 100 stark, KI-Mania
    • Freenet plus, Fraport durch Streiks schwächer, Infineon
    Aktien Frankfurt Ausblick - Schwächer - Hohe Ölpreise, keine Iran-Fortschritte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 1,2 Prozent auf 24.168 Punkte. Damit würde der Dax wieder in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 24.118 Punkten rutschen.

    Der marktbreite US-Index S&P 500 war am Vorabend erstmals über 7.500 Punkte geklettert und nähert sich damit zehn Prozent Jahresplus. Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von einer "KI-Mania", die aus der Wall Street eine "Momentum-Maschine" gemacht habe. Im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sind es so bereits 17 Prozent Jahreszuwachs. Zum Vergleich: Der Dax liegt 2026 minimal im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.840,61€
    Basispreis
    16,07
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.068,44€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 11,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Innes werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran weiter an.

    Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet steigerte im ersten Quartal den Umsatz deutlich. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Die Aktien gewannen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gegenüber ihrem Xetra-Schluss moderat dazu.

    Fraport meldete für den Monat April einen zwestelligen Passagierrückgang. Grund seien Streiks gewesen, hieß es. Die Papiere gaben auf Tradegate leicht nach im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Die Schweizer Großbank UBS gab unterdessen ihre Verkaufsempfehlung für Fraport auf. Mit der jüngsten Korrektur im Zuge des Nahost-Kriegs sei der Kurs näher an den Fundamentalwert herangerückt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu.

    Gewinnmitnahmen prägten das Bild bei den Aktien des Chipherstellers Infineon mit einem Abschlag von 4 Prozent zum Xetra-Schluss nach einer Rally mit 80 Prozent Kursgewinn im Jahr 2026.

    Nach oben ging es für Nagarro bei allerdings noch nicht sehr ausgeprägtem Handel auf Tradegate. Der IT-Dienstleister steigerte im ersten Quartal den Umsatz etwas und verdient mehr. Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 67,45 auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,00 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,21 %/+30,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Schwächer - Hohe Ölpreise, keine Iran-Fortschritte Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 1,2 Prozent auf 24.168 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     