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    Kursfeuerwerk bleibt aus

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    Applied Materials: Erwartungen klar geschlagen, aber Begeisterung bleibt aus!

    Der Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend Zahlen über den Erwartungen gemeldet. Der Beifall an der Börse lässt jedoch auf sich warten.

    Für Sie zusammengefasst
    Kursfeuerwerk bleibt aus - Applied Materials: Erwartungen klar geschlagen, aber Begeisterung bleibt aus!
    Foto: Dall-E

    Bei Applied Materials schauen Anleger jetzt in die Röhre

    Schon seit Wochen sind Halbleiteraktien die heißeste Wette, welche die Börse aktuell zu bieten hat. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor hat sich ausgehend von seinem Tief Ende März um fast 60 Prozent verteuert. An Aktien wie AMD, Intel und Micron führte zuletzt nirgendwo ein Weg vorbei. Reihenweise kam es nach starken Quartalszahlen zu regelrechten Kursexplosionen.

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    Eine solche ist am Donnerstagabend trotz starker Zahlen zumindest für Ausrüster Applied Materials ausgeblieben, dessen Aktie fast unverändert aus der US-Nachbörse hervorgegangen ist. Vor allem die ohnehin hohe Unternehmensbewertung dürfte das Aufwärtspotenzial limitieren.

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    Umsatz dank China und Taiwan deutlich über den Erwartungen

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 11,4 Prozent auf 7,91 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 220 Millionen US-Dollar übertroffen. Die prozentual stärksten Zuwächse erwirtschaftete Applied Materials in Europa und Südostasien, wo die Erlöse um rund 38 beziehungsweise 37 Prozent geklettert sind.

    Die unverändert wichtigsten Märkte China und Taiwan verzeichneten Umsatzsteigerungen von 17,6 und 7,9 Prozent auf 2,09 und 2,16 Milliarden US-Dollar. In Korea, wo dank Samsung und SK Hynix gerade ein Speicherboom herrscht, entwickelte sich das Umsatzergebnis mit +0,6 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar dagegen überraschend schwach.

    Nettogewinn klettert um +31 Prozent, viel Geld für Anleger

    Auf der Ertragsseite präsentierte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 2,86 US-Dollar pro Aktie, hier hatten Analystinnen und Analysten mit 18 Cent weniger gerechnet. Damit gelang Applied Materials ein neuer Quartalsrekord.

    Der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn auf berichteter Basis landete nach einer Steigerung der operativen Marge um 1,4 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent mit 2,81 Milliarden US-Dollar um 31 Prozent über dem Vorjahresergebnis von 2,14 Milliarden US-Dollar. 

    Die Cash-Reserven kletterten gegenüber dem Stand vor einem Jahr um rund 115 Millionen US-Dollar auf 6,36 Milliarden US-Dollar – und dass, obwohl Applied Materials an seinem gegenüber Anlegerinnen und Anleger freundlichen Kurs festgehalten und Dividenden in Höhe von 365 Millionen US-Dollar ausgezahlt und eigene Aktien im Wert von 400 Millionen US-Dollar gekauft hat.

    CEO sehr zuversichtlich, Ausblick sprengt die Erwartungen

    Auf den weiteren Jahresverlauf blickt das Unternehmen zuversichtlich. Für das kommende Quartal erwartet Applied Materials Erlöse in Höhe von 8,45 bis 9,45 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Mittelpunktschätzung von 8,95 Milliarden US-Dollar weit über den Erwartungen von 8,15 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 3,16 und 3,56 US-Dollar liegen. Auch hier übertraf der Konzern mit einer Midpoint-Guidance von 3,31 US-Dollar je Aktie die Erwartungen von 2,89 US-Dollar bei Weitem.

    CEO Gary Dickerson begründete den starken Ausblick mit den Worten: "Der weltweit rasche Ausbau der KI-Infrastruktur kombiniert mit der starken Technologieführerschaft von Applied Materials in den Bereichen Logik- und Speicherhalbleiter sowie fortgeschrittenen Packaging-Technologien liefert ein außergewöhnlich starkes Fundament für nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren."

    Applied Materials

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    ISIN:US0382221051WKN:865177
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    Aktie gibt nachbörsliche Kursgewinne vollständig ab

    Zunächst ließen sich Anlegerinnen und Anleger von der Zuversicht anstecken, die Aktie legte in einer ersten Reaktion um rund 6 Prozent zu, nachdem der reguläre Handel mit +0,9 Prozent unspektakulär verlaufen war. Allerdings musste Applied Materials sämtliche nachbörslich gewährten Gewinne abgeben und ging schließlich fast unverändert mit 440,50 US-Dollar aus dem erweiterten Handel.

    Grund zur Klage dürfte für Investoren allerdings kaum bestehen, denn gegenüber dem Jahreswechsel steht hier bereits ein Plus von 71,4 Prozent zu Buche. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr betragen die Kursgewinne sogar +153 Prozent.

    Fazit: Hier ist bereits vieles eingepreist

    Damit ist die Kurs- der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, was zu einer starken Expansion der Bewertungsvielfachen geführt hat. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 39,3 bereits um rund 95 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel sowie um knapp zwei Drittel über dem Branchendurchschnitt. Bei vielen anderen Kennzahlen liegen die Bewertungsaufschläge sogar noch höher. Das deutet auf eine ausgereizte Unternehmensbewertung hin und erklärt, warum die Aktie von den starken Zahlen sowie der optimistischen Prognose kaum profitieren konnte.

    Anlegerinnen und Anleger, die bereits investiert sind, können ihre Positionen laufen lassen, dürften mit ersten Gewinnmitnahmen aber gut beraten sein. Wer die Rallye verpasst hat, sollte jetzt allerdings nicht mehr einsteigen. Das aktuelle Bewertungsniveau bietet keine Sicherheitsmarge mehr.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 370,4EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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