Deutsche Anleihen
Kursverluste zum Wochenausklang
- Bundesanleihen unter Druck Euro Bundfuture fällt
- Rendite zehnjähriger Bund bei 3,10 Prozent
- Inflations- und Zinssorgen belasten Rentenmärkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,26 Prozent auf 124,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,10 Prozent.
Inflations- und Zinssorgen belasten aus Sicht der Helaba den Markt. So brachte der Besuch des US-Präsidenten Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping bisher keine wirkliche Bewegung in den Iran-Konflikt. Noch halte der Waffenstillstand, auch wenn es immer wieder Berichte über gegenseitige Angriffe oder solche auf Schiffe gebe, betonen die Helaba-Experten. Die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibe aber weitgehend unpassierbar, auch wenn anscheinend Dutzenden chinesischen Schiffen die Durchfahrt gewährt worden sei. Der Ölpreis zieht am Freitag wieder an. Vor diesem Hintergrund seien die Rentenmärkte nicht in der Lage, sich nachhaltiger zu erholen./jha/stk
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.