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    Softing AG: Spannende Einblicke ins Q1/3M 2026!

    Ein dynamischer Start ins Jahr 2026: Trotz einzelner Bremsspuren übertrifft der Konzern seine Planungen und legt in zentralen Segmenten deutlich zu.

    Softing AG: Spannende Einblicke ins Q1/3M 2026!
    Foto: adobe.stock.com
    • Das erste Quartal 2026 zeigt ein überwiegend erfreuliches Bild mit einem Gesamtumsatz von rund 21,5 Mio. EUR, nur knapp unter dem Vorjahr und deutlich über Plan.
    • Das Segment Automotive übertraf die Planung deutlich, erreichte im Q1 2026 einen Umsatz von 8,3 Mio. EUR ohne Sondereffekte, und profitierte von einem Großauftrag, der den Umsatz auf 9,5 Mio. EUR steigen ließ.
    • Das EBITDA wurde auf 1,32 Mio. EUR gesteigert, das operative EBIT ist mit –237 TEUR noch negativ, aber besser als im Vorjahr; ohne IT-Netzwerke-Belastungen wäre bereits ein positives EBIT von über 0,5 Mio. EUR möglich gewesen.
    • Das Segment Industrial erreichte einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR, was dem Vorjahr entspricht, jedoch durch den Verkauf des Motorengeschäfts in Italien im Vorjahr um 1,7 Mio. EUR gesteigert wurde; die Region EMEA zeigt Wachstums bei Softwareprodukten.
    • Das Segment IT Networks lag mit 1,4 Mio. EUR deutlich unter den Planungen, zeigt aber in März und April eine Erholung; die Gesellschaft investiert in neue Produkte und Kostensenkungen.
    • Im April 2026 wurde die Übernahme des Geschäftsbetriebs der insolventen Softing Automotive GmbH in Ingolstadt abgeschlossen, was den Umsatz um 1,5 bis 2 Mio. EUR jährlich steigern soll.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Softing ist am 15.05.2026.


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