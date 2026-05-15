freenet Aktie gut behauptet +2,47 % - 15.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die freenet Aktie. Mit einer Performance von +2,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die freenet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,70€, mit einem Plus von +2,47 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei freenet konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,14 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -7,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,87 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von freenet einen Rückgang von -15,10 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,11 % 1 Monat -8,87 % 3 Monate -24,14 % 1 Jahr -25,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Stand: 15.05.2026, 08:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Freenet vor allem um Q1/2026-Zahlen, Kursreaktionen und Bewertung. Positives zu Umsatz, Rohertrag, adj. EBITDA und adj. FCF wird geteilt; Waipu.tv bleibt leicht unter Erwartungen. Die Refinanzierung treibt Netto-Verbindlichkeiten auf ca. 352 Mio.€ End Q1 (Brutto ~550 Mio.€), Cash ca. 198 Mio.€; Buyback und MobileZone strapazieren die Profitabilität. Dividenden-Reinvestitionen sind Thema; eine Überraschung wird diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,05 Mrd. € wert.

Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 1,2 Prozent auf 24.168 …

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte …

freenet startet dynamisch ins Jahr 2026: kräftiger Umsatzschub, wachsender Free Cashflow, starkes IPTV-Geschäft – trotz Gegenwind im Mobilfunk bleibt die Prognose stabil.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,96 %. Telefonica Deutschland notiert im Plus, mit +0,24 %. Vodafone Group verliert -0,41 %

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.