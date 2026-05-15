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    Besonders beachtet!

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    SalesCloser Technologies - Aktie verliert deutlich -14,20 % - 15.05.2026

    Am 15.05.2026 ist die SalesCloser Technologies Aktie, bisher, um -14,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SalesCloser Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - SalesCloser Technologies - Aktie verliert deutlich -14,20 % - 15.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wie hat sich die SalesCloser Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -14,20 % musste die SalesCloser Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SalesCloser Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -14,20 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SalesCloser Technologies Aktionäre einen Verlust von -3,84 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SalesCloser Technologies einen Rückgang von -3,84 %.

    SalesCloser Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,19 %
    1 Monat -3,84 %
    3 Monate -3,84 %
    1 Jahr -3,84 %
    Stand: 15.05.2026, 08:40 Uhr

    Informationen zur SalesCloser Technologies Aktie

    Es gibt 36 Mio. SalesCloser Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,29 Mio. € wert.

    SalesCloser Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SalesCloser Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SalesCloser Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SalesCloser Technologies

    -14,20 %
    -32,19 %
    -3,82 %
    ISIN:CA79467H1029WKN:A427WK
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    Markt Bote
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