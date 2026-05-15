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SK hynix Aktie verliert deutlich an Wert - 15.05.2026
Am 15.05.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um -8,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.
SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.
SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.05.2026
Die SK hynix Aktie ist bisher um -8,33 % auf 1.045,00€ gefallen. Das sind -95,00 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,33 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +97,96 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +9,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +108,82 % gewonnen.
SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,12 %
|1 Monat
|+60,88 %
|3 Monate
|+97,96 %
|1 Jahr
|+108,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SK hynix-Aktie, insbesondere Gewinnmitnahmen nach der Rally und eine mögliche Konsolidierung. Diskutiert werden fundamentale Risiken wie Margenbelastungen durch Boni, Investitionen in KI-Fabriken, HBM-Wettbewerb, US-Exportbeschränkungen sowie politische Risiken in Südkorea; potenzielle Katalysatoren sind Intel-Packaging-Kooperationen und US-Expansion.
Zur SK hynix Diskussion
Informationen zur SK hynix Aktie
Es gibt 709 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 740,58 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,86 %. Western Digital notiert im Minus, mit -2,30 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,64 %.
SK hynix Aktie jetzt kaufen?
Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.