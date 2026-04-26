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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie fällt am 15.05.2026 um -4,26 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am 15.05.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um -4,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie fällt am 15.05.2026 um -4,26 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Wie hat sich die Intel-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 95,19 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,24  entspricht. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 95,19, mit einem Minus von -4,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +143,59 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -1,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +198,60 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,27 %
    1 Monat +77,50 %
    3 Monate +143,59 %
    1 Jahr +398,16 %
    Stand: 15.05.2026, 08:41 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursrallye von Intel und deren Nachhaltigkeit. Diskutiert werden der schnelle Anstieg von rund 38 € (1. Apr) auf ~110 € (11. Mai), technische Aspekte wie ein mögliches GAP‑Close bei 68 USD, Stop‑Loss‑Strategien, Verkäufe versus Halten (auch mit Options‑Leverage), Momentum/Branchenpositionierung und eine langfristige Marktkapitalisierungsprognose für 2030 von etwa 1,5–2 Mrd. USD; die Dauer des Bull‑Runs bleibt unklar.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,84 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, OSAKA Titanium technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,40 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,93 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -2,45 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -3,60 %
    -1,27 %
    +77,50 %
    +143,59 %
    +398,16 %
    +255,54 %
    +106,97 %
    +257,33 %
    +4.755,62 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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