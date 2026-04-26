Intel Aktie fällt am 15.05.2026 um -4,26 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 95,19€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,24 € entspricht. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 95,19€, mit einem Minus von -4,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +143,59 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -1,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +198,60 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,27 % 1 Monat +77,50 % 3 Monate +143,59 % 1 Jahr +398,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 15.05.2026, 08:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursrallye von Intel und deren Nachhaltigkeit. Diskutiert werden der schnelle Anstieg von rund 38 € (1. Apr) auf ~110 € (11. Mai), technische Aspekte wie ein mögliches GAP‑Close bei 68 USD, Stop‑Loss‑Strategien, Verkäufe versus Halten (auch mit Options‑Leverage), Momentum/Branchenpositionierung und eine langfristige Marktkapitalisierungsprognose für 2030 von etwa 1,5–2 Mrd. USD; die Dauer des Bull‑Runs bleibt unklar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,40 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,93 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -2,45 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.