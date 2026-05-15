GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung dürfte sich fortsetzen, schrieb Alberto Gandolfi am Freitag. Er setzt dabei auf zweistelliges Wachstum im wichtigsten Bereich Energienetze und weiter steigende Gewinnerwartungen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:07 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,42EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

