GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung dürfte sich fortsetzen, schrieb Alberto Gandolfi am Freitag. Er setzt dabei auf zweistelliges Wachstum im wichtigsten Bereich Energienetze und weiter steigende Gewinnerwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,42EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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