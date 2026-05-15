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    GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

    GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ... -) freut sich bekannt zu geben, dass die Abstimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“) am 14. Mai 2026 zur Wahl aller Direktoren geführt hat, die in der Informationsbroschüre der Geschäftsführung vom 23. März 2026 als Kandidaten aufgeführt waren.

     

    Ein Quorum von 27,04 % der mit den ausgegebenen Aktien des Unternehmens verbundenen Stimmen war persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung anwesend.

     

    Jeder der folgenden sechs von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Kandidaten wurde zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung lauteten wie folgt:

     

    Verwaltungsratsmitglied

     

    Gesamtzahl der Ja-Stimmen

    Gesamtstimmen

    Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen

     

    Amir Adnani

     

    25.742.480

    28.029.762

    91,84 %

     

    David Garofalo

     

    25.778.535

    28.029.762

    91,97 %

     

    David Kong

     

    27.691.503

    28.029.762

    98,79 %

     

    Gloria Ballesta

     

    27.505.798

    28.029.761

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    GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt 2024 05 16 Press Release (Voting Results)_draft (00454582.DOCX;2)Vancouver, British Columbia – 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (- …
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