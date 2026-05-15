GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

Vancouver, British Columbia – 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ... -) freut sich bekannt zu geben, dass die Abstimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“) am 14. Mai 2026 zur Wahl aller Direktoren geführt hat, die in der Informationsbroschüre der Geschäftsführung vom 23. März 2026 als Kandidaten aufgeführt waren.

Ein Quorum von 27,04 % der mit den ausgegebenen Aktien des Unternehmens verbundenen Stimmen war persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung anwesend.

Jeder der folgenden sechs von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Kandidaten wurde zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung lauteten wie folgt:

Verwaltungsratsmitglied Gesamtzahl der Ja-Stimmen Gesamtstimmen Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen Amir Adnani 25.742.480 28.029.762 91,84 % David Garofalo 25.778.535 28.029.762 91,97 % David Kong 27.691.503 28.029.762 98,79 % Gloria Ballesta 27.505.798 28.029.761