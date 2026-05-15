2 Milliarden US-Dollar, 2.000 Jobs? Toyota will in den USA angreifen

Das Projekt würde 2000 Arbeitsplätze schaffen, wie aus der Einreichung beim texanischen Rechnungsprüfungsamt hervorgeht. Toyota erklärte in einer Stellungnahme: "Unsere Produktionsphilosophie lautet: Wir produzieren dort, wo wir verkaufen, und kaufen dort ein, wo wir produzieren. Wir überprüfen regelmäßig unsere Produktionsstandorte, um sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und die Kundennachfrage erfüllen."

Toyota erwägt Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Fahrzeugmontagelinie in der Nähe seines Produktionsstandorts in Texas, USA. Laut Förderantrag plant der japanische Autohersteller, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen und die Produktion im Jahr 2030 aufzunehmen.

Bereits im März kündigte das Unternehmen Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar in seine Produktionsstätten in Kentucky und Indiana an. Diese Investition ist Teil eines im November angekündigten Plans, in den nächsten fünf Jahren bis zu zehn Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Toyota kündigte im November außerdem an, mehr als 900 Millionen Dollar in den Ausbau der Hybridfahrzeugproduktion in den USA zu investieren, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Auch 2025 blieb Toyota der größte Autohersteller der Welt, was auf ein Absatzwachstum in den USA und Japan zurückzuführen war, obwohl die von der Trump-Regierung verhängten Zölle die Branche beeinträchtigten.

Die Aktie von Toyota ist am Freitag mit mehr als 3 Prozent auf Tradegate stark im Plus. Ein Anteilsschein kostet 16,79 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 16,72EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.