WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen.Der Leasingspezialist habe robuste Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld jedoch dürfte weiter bestehen bleiben./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 12,92EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,20

Kursziel alt: 25,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

