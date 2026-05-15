WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen.
Der Leasingspezialist habe robuste Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld jedoch dürfte weiter bestehen bleiben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Der Leasingspezialist habe robuste Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld jedoch dürfte weiter bestehen bleiben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 12,92EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Grenke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,20
Kursziel alt: 25,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Grenke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,20
Kursziel alt: 25,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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