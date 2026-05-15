WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann verwies am Mittwochnachmittag auf den infolge eines Rekordauftrages aus der Ukraine angehobenen Unternehmensausblick für 2026./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 20,55EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.