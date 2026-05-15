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    Aktien Asien

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    Deutliche Verluste vor dem Wochenende - Südkorea unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatisch-pazifische Aktienmärkte gaben deutlich nach
    • Steigende Anleihenrenditen und Inflationssorgen
    • Kospi, Nikkei, CSI-300 und Hang Seng mit Verlusten
    Aktien Asien - Deutliche Verluste vor dem Wochenende - Südkorea unter Druck
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Dabei fiel der Leitindex Kospi an der südkoreanischen Börse mit hohen Verlusten auf.

    Die Aktienmärkte in Fernost reagierten damit auf steigende Anleihenrenditen, in denen sich wachsende Inflationssorgen widerspiegelten. Die Ölpreise waren nach der jüngsten Beruhigung wieder gestiegen. Auf Wochensicht legten die Notierungen deutlich zu. Hinzu kamen Zweifel am Bestand der Rally im Sektor der Künstlichen Intelligenz. "Insbesondere bei den Technologie- und Halbleiterwerten haben Investoren Teile ihrer Aktienbestände verkauft", stellte Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets, in diesem Zusammenhang fest.

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    Auch das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping stützte die Märkte nicht. "Die ganz großen positiven Meldungen sind bislang ausgeblieben, auch beim Handel bleiben einige Deals hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. "Insbesondere beim Iran-Thema scheint es keine nennenswerten Fortschritte zu geben."

    Die japanischen Aktienmärkte weiteten ihre Verluste vom Vortag aus. Der Nikkei 225 fiel um fast zwei Prozent auf 61.409,29 Punkte. Auch hier spielten Inflationssorgen eine Rolle.

    "In Japan fielen die Erzeugerpreise höher aus als erwartet und zeigen ein ähnliches Bild wie in Europa und den USA", so Lipkow. "Die Investoren haben das Preissteigerungsthema etwas aus den Augen verloren und werden jetzt durch die harten Fakten wieder darauf aufmerksam gemacht." Seine auf Wochensicht erreichten Gewinne büßte der Nikkei damit größtenteils wieder ein. Staatspapiere mit 30 Jahren Laufzeit verzeichneten die höchste Rendite seit ihrer Auflage 1999.

    Auch in China dominierten die Verluste. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen fiel zuletzt um 1,7 Prozent auf 4.833,66 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um fast zwei Prozent auf 25.977,73 Punkte nachgab. Auf Wochensicht kam es damit zu leichten Verlusten.

    Der australische S&P ASX 200 hielt sich unterdessen besser und gab lediglich um 0,11 Prozent auf 8.630,80 Punkte nach./mf/jha/




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