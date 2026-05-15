Inspiration Mining beginnt mit Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia – 15. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (ISP:CSE) (ISPNF:USA) (A425BW:WKN) möchte bekannt geben, dass die Bohrarbeiten im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden von Saskatchewan aufgenommen wurden. Das Unternehmen plant die Erprobung von Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Zielen vom vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Typ entlang der südöstlichen Grenze des Projekts.

Die Bohrlöcher wurden auf Grundlage geophysikalischer Anomalien und regionaler Strukturkorridore geplant, von denen angenommen wird, dass sie sich im Streichen oder subparallel zu Rush, der Kupfer-Zink-Silber-Entdeckung vom VMS-Typ von Ramp Metals Inc., befinden. Die Priorisierung der Bohrziele von Inspiration erfolgte anhand der Interpretation der regionalen Geologie und Strukturen, zusammenfallender regionaler geophysikalischer Anomalien und durch Fernerkundung (Satelliten) identifizierter Anomalien sowie der Nähe zu bekannten mineralisierten Trends im Gebiet.

„Wir sind sehr erfreut und gespannt darauf zu sehen, wohin fast zwei Jahre engagierter und sorgfältiger Feldarbeiten sowie Satellitendatenerfassung zur Planung dieses Bohrprogramms geführt haben. Wir sehen den Ergebnissen der Kernproben mit Spannung entgegen und nachdem unser direkter Nachbar gerade bekannt gegeben hat, dass in jedem der 9 niedergebrachten Bohrlöcher eine VMS-Mineralisierung durchteuft wurde, sind wir sehr zuversichtlich, was wir in unseren Bohrungen vorfinden werden. Mit nur etwas mehr als 40 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte ein möglicher Erfolg durch diese geringe Aktienanzahl noch verstärkt werden.“

Inspiration ist einer der größten Konzessionsinhaber in der Region, die sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen VMS- und Goldexplorationsgebiete in Kanada entwickelt. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von etwa 35.500 Hektar (87.700 Acres) im Gold-/Kupfercamp Rottenstone. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Streichen jüngster Entdeckungen wie etwa des Zielgebiets Rush von Ramp Metals und das Unternehmen verfügt über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele/-Trends auf dem Projekt identifizieren. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Inspiration nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.