JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 42,70EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
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