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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax sinkt - Ölpreise bleiben hoch, Techs geben nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt nach Feiertagshandel um 0,85 auf 24.248
    • Anleger warten auf Iran-Lösung, Öl weiter hoch
    • Inflation klarer, China-USA Chipgespräche enttäuschen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax sinkt - Ölpreise bleiben hoch, Techs geben nach
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wieder abwärts. Der deutsche Leitindex verlor kurz nach dem Auftakt auf Xetra 0,85 Prozent auf 24.248 Punkte.

    Im Iran-Krieg warten Anleger weiter auf eine Lösung, die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau und in Asien prägten vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen, insbesondere bei den stark gelaufenen Halbleiterwerten das Bild. Eher skeptisch betrachten die Anleger bislang auch das Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Peking.

    Die Inflationsproblematik werde immer klarer und zum anderen verliefen die Gespräche zwischen China und den USA in Bezug auf die Importe von wichtigen KI-fähigen Halbleitern nicht so wie erwartet, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von CMC Markets.

    Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag um 1,19 Prozent auf 31.514 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1 Prozent./ajx/jha/





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