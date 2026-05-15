Immobilienboom fällt zurück
Seit 2009 nicht mehr so schwach: Kanadas Wohnungsmarkt wankt
Kanadas Immobilienmarkt gerät ins Wanken: Preise fallen, das Angebot drückt – und BMO sieht Warnsignale wie seit der Finanzkrise nicht mehr.
- Verhältnis Verkäufe zu Angeboten nur 45,6 Prozent
- Aprilpreise 4% unter Vorjahr, kumuliert 20% seit 2022
- Jährliches Plus nur 3,5 Prozent kaum über Inflation
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Trotz eines leichten Anstiegs der Hausverkäufe in Kanada im April sanken die wichtigen Kennzahlen für das Verhältnis von Verkäufen zu neuen Angeboten im letzten Monat auf nur noch 45,6 Prozent, so die Bank of Montreal. Während die Canadian Real Estate Association (CREA) behauptet, dass ein Verhältnis von 45 Prozent bis 65 Prozent einen ausgeglichenen Markt darstellt, entspricht dies immer noch dem niedrigsten Wert seit der Großen Rezession 2008/09, merkte die Bank an.
Ein solch niedriges Niveau steht im Einklang mit sinkenden Preisen, erklärte BMO. Tatsächlich sanken die Preise im April im Vergleich zum Vormonat um weitere 0,1 Prozent und liegen 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Damit beläuft sich der kumulierte Rückgang der durchschnittlichen nationalen Preise auf gut 20 Prozent gegenüber der „extrem überhitzten“ Lage Anfang 2022, wie die Bank betonte.
Nach diesem starken Rückgang sind die Hauspreise in den letzten zehn Jahren „nur“ um 3,5 Prozent jährlich gestiegen und haben damit die durchschnittliche Inflation von 2,8 Prozent in diesem Zeitraum kaum übertroffen – selbst unter Berücksichtigung der Preisschwankungen während der COVID-19-Pandemie, so die BMO.
Die Gesetze der Schwerkraft gelten auch für den kanadischen Wohnungsmarkt, fügte die Bank hinzu.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Bank of Montreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 131EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.