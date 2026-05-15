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    Immobilienboom fällt zurück

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    Seit 2009 nicht mehr so schwach: Kanadas Wohnungsmarkt wankt

    Kanadas Immobilienmarkt gerät ins Wanken: Preise fallen, das Angebot drückt – und BMO sieht Warnsignale wie seit der Finanzkrise nicht mehr.

    Für Sie zusammengefasst
    Immobilienboom fällt zurück - Seit 2009 nicht mehr so schwach: Kanadas Wohnungsmarkt wankt
    Foto: OpenAI

    Trotz eines leichten Anstiegs der Hausverkäufe in Kanada im April sanken die wichtigen Kennzahlen für das Verhältnis von Verkäufen zu neuen Angeboten im letzten Monat auf nur noch 45,6 Prozent, so die Bank of Montreal. Während die Canadian Real Estate Association (CREA) behauptet, dass ein Verhältnis von 45 Prozent bis 65 Prozent einen ausgeglichenen Markt darstellt, entspricht dies immer noch dem niedrigsten Wert seit der Großen Rezession 2008/09, merkte die Bank an.

    Ein solch niedriges Niveau steht im Einklang mit sinkenden Preisen, erklärte BMO. Tatsächlich sanken die Preise im April im Vergleich zum Vormonat um weitere 0,1 Prozent und liegen 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Damit beläuft sich der kumulierte Rückgang der durchschnittlichen nationalen Preise auf gut 20 Prozent gegenüber der „extrem überhitzten“ Lage Anfang 2022, wie die Bank betonte.

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    Nach diesem starken Rückgang sind die Hauspreise in den letzten zehn Jahren „nur“ um 3,5 Prozent jährlich gestiegen und haben damit die durchschnittliche Inflation von 2,8 Prozent in diesem Zeitraum kaum übertroffen – selbst unter Berücksichtigung der Preisschwankungen während der COVID-19-Pandemie, so die BMO.

    Die Gesetze der Schwerkraft gelten auch für den kanadischen Wohnungsmarkt, fügte die Bank hinzu.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die Bank of Montreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 131EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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