Seit 2009 nicht mehr so schwach: Kanadas Wohnungsmarkt wankt

Trotz eines leichten Anstiegs der Hausverkäufe in Kanada im April sanken die wichtigen Kennzahlen für das Verhältnis von Verkäufen zu neuen Angeboten im letzten Monat auf nur noch 45,6 Prozent, so die Bank of Montreal. Während die Canadian Real Estate Association (CREA) behauptet, dass ein Verhältnis von 45 Prozent bis 65 Prozent einen ausgeglichenen Markt darstellt, entspricht dies immer noch dem niedrigsten Wert seit der Großen Rezession 2008/09, merkte die Bank an.

Ein solch niedriges Niveau steht im Einklang mit sinkenden Preisen, erklärte BMO. Tatsächlich sanken die Preise im April im Vergleich zum Vormonat um weitere 0,1 Prozent und liegen 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Damit beläuft sich der kumulierte Rückgang der durchschnittlichen nationalen Preise auf gut 20 Prozent gegenüber der „extrem überhitzten“ Lage Anfang 2022, wie die Bank betonte.