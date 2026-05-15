Der größte Börsengang aller Zeiten? SpaceX macht ernst

SpaceX hatte seinen Antrag für den Börsengang bereits im April vertraulich eingereicht. Nun bereitet das Unternehmen offenbar eine Präsentationsrunde für Investoren vor, die laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen am 8. Juni beginnen soll. Die Quellen wollten wegen der laufenden Ruhephase vor dem Börsengang anonym bleiben.

Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX könnte schon in wenigen Tagen den nächsten großen Schritt machen. Nach Informationen von CNBC plant das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, seinen Börsenprospekt bereits kommende Woche offenzulegen. Damit würde der offizielle Startschuss für einen IPO fallen, der alle bisherigen Dimensionen sprengen könnte.

Größter Börsengang aller Zeiten möglich

Der Marktwert von SpaceX war zuletzt massiv gestiegen. Hintergrund ist die Fusion mit Musks KI-Unternehmen xAI im Februar. Das kombinierte Unternehmen wurde dabei mit rund 1,25 Billionen US-Dollar bewertet.

Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass SpaceX ein Emissionsvolumen von etwa 70 bis 75 Milliarden US-Dollar anstrebt. Damit würde der Börsengang den bisherigen Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 deutlich übertreffen.

Die Berater von SpaceX suchen deshalb offenbar nach neuen Wegen, um die enorme Nachfrage zu bedienen. Besonders langfristig orientierte Privatanleger außerhalb der USA stehen dabei im Fokus. Laut den Quellen prüft das Unternehmen Kooperationen mit Brokern in Ländern wie Großbritannien, Japan und Kanada, damit deren Kunden Aktien zugeteilt bekommen können.

Anleger hoffen auf neues IPO-Comeback

An der Wall Street wächst seit Monaten die Hoffnung auf eine Rückkehr großer Börsengänge. Nach einer langen Durststrecke gilt vor allem der KI-Sektor als Magnet für Investoren.

Erst am Donnerstag legte der KI-Chiphersteller Cerebras ein starkes Börsendebüt hin. Die Aktie schoss zeitweise deutlich nach oben, die Marktkapitalisierung lag zum Handelsende bei rund 95 Milliarden US-Dollar.

Auch andere KI-Schwergewichte wie OpenAI und Anthropic arbeiten Berichten zufolge an möglichen Börsengängen noch in diesem Jahr. Beide Unternehmen könnten Bewertungen von mehr als 1 Billion US-Dollar erreichen.

Starship-Test könnte zusätzlich Aufmerksamkeit bringen

Zeitlich könnte die Veröffentlichung des Börsenprospekts mit einem weiteren wichtigen Ereignis zusammenfallen. SpaceX hatte zuletzt erklärt, den 12. Testflug seiner Starship-Rakete für den 19. Mai anzustreben. Eine Stellungnahme zu den IPO-Plänen gab das Unternehmen bislang nicht ab.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Cerebras Systems Registered (A) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 311,1USD auf UTP Consolidated (15. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.