Newcore Gold gibt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar bekannt

14. Mai 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gol ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. in seinem Namen und im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die „Emissionsbanken“), wonach sich die Emissionsbanken bereit erklärt haben, auf Buy-Deal-Basis 18.870.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 10.001.100 $ einbringt (das „Angebot“).

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die „Konsortialbankenoption“) eingeräumt, den Umfang des Angebots um bis zu weitere 2.830.500 Stammaktien für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.500.165 $ zu erhöhen, die jederzeit bis zu zwei Geschäftstage vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Rahmen des Enchi-Goldprojekts des Unternehmens in Ghana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden, wie im Angebotsdokument (wie nachstehend definiert) beschrieben.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2026 oder zu einem anderen zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen (der „Abschluss“). Der Abschluss unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wird das Angebot an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 „Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption“ (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten“) geänderten und ergänzten Fassung, durchgeführt. Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten angebotenen Stammaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.