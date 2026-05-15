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    Besonders beachtet!

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    Nagarro Aktienkurs sinkt weiter - -6,18 % - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nagarro Aktie bisher Verluste von -6,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.

    Besonders beachtet! - Nagarro Aktienkurs sinkt weiter - -6,18 % - 15.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

    Nagarro aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von -6,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nagarro Verluste von -34,47 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -7,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -48,15 % verloren.

    Während Nagarro deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %. Damit gehört Nagarro heute zu den auffälligeren Werten.

    Nagarro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,41 %
    1 Monat -11,62 %
    3 Monate -34,47 %
    1 Jahr -42,36 %
    Stand: 15.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Nagarro Aktie

    Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 588,23 Mio.EUR € wert.

    Schwächer - Hohe Ölpreise, keine Iran-Fortschritte


    Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 1,2 Prozent auf 24.168 …

    JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am …

    IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt


    Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das im SDax …

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    Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nagarro

    -6,46 %
    -8,76 %
    -10,64 %
    -34,75 %
    -42,28 %
    -52,45 %
    -53,18 %
    +102,80 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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