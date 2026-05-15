ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan belässt RWE-Rating auf Overweight
- Kursziel für RWE weiter bestätigt bei 65 Euro
- Mahbubani sieht oberes Gewinnziel erreichbar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani hält das obere Ende des Jahresgewinnziels des Versorgers für erreichbar, wie er am Donnerstag schrieb./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 56,40 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -4,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,88 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +1,32 %/+17,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Stabiler Aufwärtstrend mit Rückenwind