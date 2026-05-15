JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 56,40 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -4,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,88 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +1,32 %/+17,31 % bedeutet.