DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 11,97EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,5
Kursziel alt: 8,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 8,5
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