DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 11,97EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,5

Kursziel alt: 8,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,50 € , was eine Steigerung von +12,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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