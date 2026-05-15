Ringturm feiert moldauische Lebensfreude

Wien (APA-ots) - Die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms haben bereits gestartet, und in wenigen Wochen präsentiert dieser auf 4.000 Quadratmetern zeitgenössische Kunst aus der Republik Moldau. "Your Happiness is in Your Own Hands" lautet der Titel der Verhüllung, gestaltet vommoldauischen Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 sein Heimatland auch auf der Biennale in Venedig vertritt. Zum 18. Mal wird das Headquarters der führenden Versicherungsgruppe in CEE Vienna Insurance Group (VIG) künstlerisch ummantelt - mit 30 bedruckten Netzbahnen, jeweils etwa 3 Meter breit und bis zu 63 Meter lang. "Die Ringturmverhüllung ist ein weithin sichtbares Bekenntnis zu unserer internationalen Kulturförderung und unserem Engagement, länderübergreifend zu verbinden, Netzwerke zu stärken und grenzüberschreitend zu wirken. Die diesjährige Verhüllung erschließt mit Kunst im öffentlichen Raum eine visuelle Brücke von Wien nach Chiinu und zeigt eindrucksvoll, wie eng wir als internationale Gruppe miteinander vernetzt sind", erklärt Mag. Robert Lasshofer , Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Zwtl.: Zeichen der Verbundenheit



Die Vienna Insurance Group ist bereits 2014 in den moldauischen Markt eingetreten. "Wir sind seit 12 Jahren mit unserer Gesellschaft Donaris erfolgreich in Moldau vertreten und haben unser starkes Engagement im letzten Jahr auch mit der Übernahme der MOLDASIG zum Ausdruck gebracht. Unser Ziel ist, die moldauische Wirtschaft durch die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Vor dem Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass der Ringturm über die Sommermonate die kulturelle Vielfalt Moldaus auf so positive und farbenfrohe Weise zum Ausdruck bringt. Ein schönes Symbol der besonderen Nähe unserer Gruppe zum Land" , kommentiert Mag. Peter Höfinger , Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent zählt die moldauische VIG-Gesellschaft DONARIS zu den Top 5 Versicherungen am Markt. Sie bietet ihren Kund:innen bedarfsgerechte Versicherungen für Auto, Eigenheim/Wohnung, Unfall und Krankenschutz sowie Firmenversicherungen an.



Zwtl.: Das Kunstwerk



"Your Happiness is in Your Own Hands" von Pavel Brila zeigt eine farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für Schritt durch die Zubereitung eines traditionellen Gerichts der moldauischen Küche: Sarmale - gefüllte, zu kleinen Röllchen geformte Weinblätter, die im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten verbreitet sind. In einer bewusst reduzierten, schematischen Bildsprache mit klaren Konturen entsteht ein spannungsreicher Kontrast zum Gegenstand selbst - einer sinnlichen Erfahrung, die sich in dem oft gemeinschaftlich ausgeübten Kochrezept wiederfindet. Bei genauerer Betrachtung steht weniger die Weitergabe eines Rezepts im Mittelpunkt als dessen persönliche Aneignung: Für Brila sind Sarmale mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an Zuhause - eine Form "portabler Heimat". "Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun - sie werden durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort. Dass meine Arbeit auf 4.000 Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut mich besonders - sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren eigenen Händen liegen" , erklärt Pavel Brila .



Zwtl.: Der Künstler



Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu in der Republik Moldau geboren. Er vertritt 2026 sein Heimatland bei der Biennale in Venedig und zählt zu den international rezipierten Künstler:innen seiner Generation. Sein Werk entfaltet sich über eine große Bandbreite von Medien - Film, Video, Installation, Fotografie und Performance - und ist geprägt von einer konzeptuellen Herangehensweise, die visuelle wie inhaltliche Ebenen miteinander verbindet. Brila studierte unter anderem an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und am Le Fresnoy in Frankreich, bevor er in den 1990er-Jahren in der internationalen Kunstszene Fuß fasste. Bereits 2002 wurde sein Filmprojekt "Shoes for Europe" auf der documenta11 präsentiert, ein früher Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit Bewegung, Identität und Grenzräumen. Seitdem war er in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen vertreten, darunter documenta14, Manifesta 10, Tate Gallery London, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam und Renaissance Society Chicago. Seine Arbeiten kreisen häufig um Themen wie Erinnerung, soziale Bedingungen, Grenzprozesse und Identitätsbildung im post-sowjetischen Raum und darüber hinaus, wobei Brila immer wieder performative und physische Aspekte des Handelns einbezieht. Er lebt und arbeitet in Chiinu und Berlin.



Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung



Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG- Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen dieser Förderphilosophie ist das kulturelle Leuchtturmprojekt Ringturmverhüllung. Seit 2006 wird das historische Bürogebäude regelmäßig als weithin sichtbare Fläche für zeitgenössische Kunst genutzt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel Brila ist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde.

Zwtl.: Ringturmverhüllungen 2006 - 2026



2026 - Pavel Brila - Your Happiness is in Your Own Hands - Moldau

2025 - Marcin Maciejowski - Verbindende Geschichten - Polen 2024 - Johanna Kandl - Mit den besten Zutaten - Österreich 2023 - Gottfried Helnwein - My Sister - Österreich

2023 - Vanja Buan - Wandernde Eisberge - Slowenien

2022 - Dóra Maurer - Miteinander - Ungarn

2019 - Daniela Kostova - Zukunftsträume - Bulgarien

2018 - Gottfried Helnwein - I Saw This - Österreich

2017 - Mihael Milunovi - Weitblick - Serbien

2016 - Ivan Exner - Sorgenfrei - Tschechien

2015 - Tanja Deman - Sommerfreuden - Kroatien

2014 - Arnulf Rainer - Schleier der Agnes - Österreich 2013 - Dorota Sadovská - Verbundenheit - Slowakei

2012 - László Fehér - Gesellschaft - Ungarn

2011 - Xenia Hausner - Familiensinn - Österreich

2008 - Hubert Schmalix - Turm in Blüte - Österreich

2007 - Robert Hammerstiel - Turm des Lebens - Österreich 2006 - Christian L. Attersee - Don Giovanni - Österreich

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-

Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG -Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche und kulturelle Entfaltung schaffen.



Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in Zentral- und Osteuropa.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien



Romy Schrammel

Telefon: +43 (0)50 390 - 21224

E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at

Website: https://www.wst-versicherungsverein.at



VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30, 1010 Wien



Karin Kafesie

Tel.: +43 (0)50 390-21211

E-Mail: karin.kafesie@vig.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14523/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0027 2026-05-15/09:30





