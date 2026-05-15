Rheinmetall Bonus-Zertifikat mit 22%-Chance und 40% Sicherheitspuffer

Anlage-Idee: Risikobereite Anleger, die nach dem massiven Kurseinbruch der Rheinmetall-Aktie trotz der möglicherweise noch nicht beendeten Abwärtsbewegung eine Investition in die als „unterbewertet“ eingestufte Aktie in Erwägung ziehen, könnten als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zum direkten Aktieninvestment, das ja nur bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite abwerfen wird, ermöglichen Bonus-Zertifikate mit Cap nicht nur bei steigenden Notierungen der Rheinmetall-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Ertragschancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Rheinmetall-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 700 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 wegen des Bezugsverhältnisses von 0,1, das den im Vergleich zum direkten Aktienkauf kostengünstigeren Einstieg in das Zertifikat ermöglicht, mit dem Höchstbetrag in Höhe von 165 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000HM56HF1), mit dem Bezugsverhältnis 0,1, befindet sich der Höchstbetrag bei 165 Euro und der Cap bei 1.650 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 700 Euro. Beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.167 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 135,80 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 135,80 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 21,50 Prozent (gleich 19 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 40 Prozent auf 700 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Rheinmetall-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 700 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird jedes Zertifikat mit einem Zehntel des am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 1.358 Euro, was dem Zertifikatepreis von 135,80 Euro entspricht, ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.