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    Nagarro legt die Zahlen für das erste Quartal 2026 vor und verzeichnet 6,5 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung

    Nagarro legt die Zahlen für das erste Quartal 2026 vor und verzeichnet 6,5 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Transformation und Entwicklung, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und seine Quartalsmitteilung veröffentlicht.

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    Im ersten Quartal 2026 wuchs der Umsatz auf 248,1 Mio. €, was einem Anstieg von 0,9 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal (245,9 Mio. € im vierten Quartal 2025) und einem Anstieg von 1,2 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,5 %, gegenüber 246,9 Mio. € im ersten Quartal 2025 und wuchs wechselkursbereinigt um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr, während das organische Umsatzwachstum auf Euro-Basis um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr zurückging, wechselkursbereinigt jedoch um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr zunahm. Der Gross Profit stieg im ersten Quartal 2026 auf 77,4 Mio. €, gegenüber 75,5 Mio. € im ersten Quartal 2025. Die Gross Margin erhöhte sich im ersten Quartal 2026 auf 31,2 %, gegenüber 30,6 % im ersten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA stieg um 1,0 Mio. € von 30,2 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,2 %) im ersten Quartal 2025 auf 31,2 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,6 %) im ersten Quartal 2026.

    Das EBITDA stieg um 5,7 Mio. € von 33,0 Mio. € im ersten Quartal 2025 auf 38,8 Mio. € im ersten Quartal 2026, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen in Höhe von 4,1 Mio. € zurückzuführen ist; dieser Betrag wurde bei der Berechnung des bereinigten EBITDA bereinigt. Das EBIT stieg um 5,9 Mio. € von 24,1 Mio. € im ersten Quartal 2025 auf 30,0 Mio. € im ersten Quartal 2026. Das Ergebnis der Periode stieg um 7,9 Mio. € auf 19,2 Mio. € im ersten Quartal 2026 gegenüber 11,2 Mio. € im ersten Quartal 2025. Die Zahl der Kunden, mit denen Nagarro in den vergangenen zwölf Monaten einen Umsatz von über einer Million Euro generierte, belief sich im ersten Quartal 2026 auf 179, gegenüber 186 im ersten Quartal 2025, da mehrere implementierungsorientierte Projekte erfolgreich abgeschlossen und in stabile, laufende Managed-Services-Verträge umgewandelt wurden.

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