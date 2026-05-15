AKTIE IM FOKUS
SAP setzen Erholungsversuch fort - Positive Sapphire-Signale
- SAP-Aktien setzen Erholungsversuch vom Tief fort
- SAP baut Vortagesplus um gut zwei Prozent aus
- Kremser beurteilt SAP als zentrale KI-Datenplattform
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP setzen am Freitag ihren Erholungsversuch vom Tief seit April 2025 zur Wochenmitte fort. Dabei bauen die Papiere der Walldorfer ihr Vortagesplus im schwachen Marktumfeld um gut zwei Prozent aus.
Analyst Armin Kremser von der DZ Bank zog ein recht positives Fazit der Firmenmesse Sapphire: "SAP zieht seine Strategie durch: Man hat auf der Sapphire den Anspruch untermauert, die zentrale KI-/Datenplattform im ERP-Kern zu sein." ERP ist für viele Unternehmen die zentrale Steuerungseinheit. KI sei aktuell "vor allem ein Adoptionsthema und weniger bereits ein signifikanter Umsatztreiber", so Kremser.
Könne SAP in den kommenden Quartalen eine überzeugende KI-Adaption der Kunden vermitteln, würde dies auch die Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz in den Hintergrund rücken. Darunter hat die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten schwer gelitten./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 142,4 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,89 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,10 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,17 %/+62,06 % bedeutet.
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Letztendlich zocken die insider doch auch nur. Keiner weiß es zu hundert Prozent. Sap ist ein tolles Unternehmen, dass auch in 10 Jahren ein vielfaches wert sein kann. Aktuell glaubt der Markt das Software Margen extrem unter Druck geraten durch ki, das gewisse Lizenzbereiche sogar völlig verschwinden, es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das so ist. Stell dir SAP mit einem Bruchteil der Marge vor und aufeinmal ist die Aktie super teuer. Es besteht eine Chance, dass das passiert. Von daher passt der Kursverlauf oder?
Ggf. solltest du mal überlegen, ob Börse generell das Richtige für dich ist.
Der wichtigste Wandel:
SAP transformiert sich von einem klassischen Softwareanbieter zu einem Cloud- und KI-Konzern.
Früher:
* Einmalige Lizenzverkäufe
* klassische Unternehmenssoftware
Heute:
* Cloud-Abos
* wiederkehrende Umsätze
* KI-Integration in Unternehmensprozesse
* Plattformgeschäft
Das ist für Investoren langfristig deutlich attraktiver, weil die Einnahmen planbarer und profitabler werden.
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Die wichtigsten Wachstumstreiber
1. Cloud-Geschäft boomt
Das Cloud-Wachstum bleibt extrem stark:
* Cloudumsatz +19 %
* währungsbereinigt sogar +27 %
* Cloud ERP Suite +23–30 %
* riesiger Auftragsbestand („Cloud Backlog“) von rund 22 Mrd. €
Das ist momentan der wichtigste Punkt für Analysten.
Viele sehen SAP inzwischen eher als europäischen Cloud-/KI-Wert statt als klassischen DAX-Softwarekonzern.
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2. KI könnte riesiger Hebel werden
SAP integriert KI inzwischen fast überall:
* automatisierte Geschäftsprozesse
* KI-Assistent „Joule“
* KI in Buchhaltung, Einkauf, Personalwesen
* Automatisierung für Großunternehmen
Besonders wichtig:
SAP sitzt auf gigantischen Unternehmensdaten. Genau das könnte im KI-Zeitalter extrem wertvoll werden.
Viele Unternehmen vertrauen SAP bereits ihre Kernprozesse an:
* Finanzen
* Logistik
* Einkauf
* Personal
* Produktion
Dadurch hat SAP einen enormen Burggraben.
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3. 2027 könnte ein Mega-Katalysator werden
Ein riesiger Faktor:
Für ältere SAP-Systeme endet 2027 schrittweise der Support.
Dadurch müssen viele Unternehmen auf neue Cloudlösungen wechseln.