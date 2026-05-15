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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP setzen Erholungsversuch fort - Positive Sapphire-Signale

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien setzen Erholungsversuch vom Tief fort
    • SAP baut Vortagesplus um gut zwei Prozent aus
    • Kremser beurteilt SAP als zentrale KI-Datenplattform
    AKTIE IM FOKUS - SAP setzen Erholungsversuch fort - Positive Sapphire-Signale
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP setzen am Freitag ihren Erholungsversuch vom Tief seit April 2025 zur Wochenmitte fort. Dabei bauen die Papiere der Walldorfer ihr Vortagesplus im schwachen Marktumfeld um gut zwei Prozent aus.

    Analyst Armin Kremser von der DZ Bank zog ein recht positives Fazit der Firmenmesse Sapphire: "SAP zieht seine Strategie durch: Man hat auf der Sapphire den Anspruch untermauert, die zentrale KI-/Datenplattform im ERP-Kern zu sein." ERP ist für viele Unternehmen die zentrale Steuerungseinheit. KI sei aktuell "vor allem ein Adoptionsthema und weniger bereits ein signifikanter Umsatztreiber", so Kremser.

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    Könne SAP in den kommenden Quartalen eine überzeugende KI-Adaption der Kunden vermitteln, würde dies auch die Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz in den Hintergrund rücken. Darunter hat die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten schwer gelitten./ag/jha/

    SAP

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 142,4 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,10 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,17 %/+62,06 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SAP: Jüngste Zahlen sorgten für hohe Intraday‑Volatilität. Diskutiert wird, dass eine wichtige charttechnische Unterstützung unterschritten wurde und nun als Widerstand wirken kann, wodurch weiterer Abwärtsdruck möglich ist; erst Kurse über 160 würden die Sicht ändern. Parallel werden Bewertung und Fundamentaldaten thematisiert (Cloud‑Transformation, KI‑Chancen, erwarteter Free Cashflow, Berenberg weiterhin Buy mit reduziertem Ziel).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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