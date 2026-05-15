SAP setzen Erholungsversuch fort - Positive Sapphire-Signale

Könne SAP in den kommenden Quartalen eine überzeugende KI-Adaption der Kunden vermitteln, würde dies auch die Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz in den Hintergrund rücken. Darunter hat die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten schwer gelitten./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 142,4 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,89 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,10 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,17 %/+62,06 % bedeutet.